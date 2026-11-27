Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasındaki maçta ilk yarı 1-1 bittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Laçi 22. dakikada Rizespor'u öne geçirdi, Winck 32. dakikada Kasımpaşa'ya beraberliği getirdi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok
Çaykur Rizespor : Zafer Görgen, Mithat Pala, Mocsi, Bakayoko, Ariss, Taylan Antalyalı, Mebude, Olawoyin, Laçi, Ahmed Kutucu, Sowe
Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Arous, Cristian Ilie, Jessen, Kerem Demirbay, Rak-Sakyi, Mendes, Hajradinovic, Ali Yavuz Kol, Benedyczak
Goller: Dk. 22 Laçi (Çaykur Rizespor ), Dk. 32 Winck ( Kasımpaşa )
Sarı kart: Dk. 44 Ali Yavuz Kol ( Kasımpaşa )
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
10. dakikada savunmadan seken topu ceza sahasının sağ çaprazında önünde bulan Taylan Antalyalı'nın yerden şutunda, kaleci Gianniotis gole izin vermedi.
15. dakikada Ahmed Kutucu'nun kullandığı serbest atışta, kaleci Gianniotis topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
21. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Hajradinovic'in rakibinden sıyrıldıktan sonra yerden vuruşunda, kaleci Zafer Görgen topu ayağıyla çıkardı.
22. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mebude'nin yerden vuruşunda, top direkten geri döndü. Laçi, dönen topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
32. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in pasıyla savunma arkasına sarkan Winck, ceza yayı üzerinde göğsüyle kontrol ettiği topu yerden sektikten sonra penaltı noktası yakınından sol ayağıyla kaleci Zafer Görgen'in üzerinden filelerle buluşturdu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.