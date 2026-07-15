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Hazırlık maçı: Çaykur Rizespor: 3 FC Dinamo Batumi: 0

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Çaykur Rizespor, Erzurum kampında oynadığı hazırlık maçında Gürcistan temsilcisi FC Dinamo Batumi'yi 3-0 mağlup etti. Goller Altin Zeqiri, Zakaria Ariss ve Dal Varesanovic'ten geldi.

Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Gürcistan temsilcisi FC Dinamo Batumi'yi 3-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi K7 Nolu Saha'da Gürcistan temsilcisi FC Dinamo Batumi ile karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Altin Zeqiri, 39. dakikada Zakaria Ariss ve 74. dakikada Dal Varesanovic kaydetti.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor sahaya; Zafer Görgen, Qazım Laçi, Adedire Awokoya, Taylan Antalyalı, Muhammet Taha Şahin, Zakaria Ariss, Muhamed Buljubasic, Siaka Bakayoko, Altin Zeqiri, Emrecan Bulut ve Modibo Sagnan ilk 11'i ile çıktı.

Giorgi Tchiabrishvili yönetimindeki FC Dinamo Batumi ise Lazare Kaputadze, Ivan Turitszov, Luka Kapanadze, Giorgi Tskhomelidze, Nika Kalandarishvili, Sandro Altunashvili, Guram Japaridze, Tornike Kirkitadze, Uerdi Mara, Paulo Vitor ve Maurides Junior ilk 11'i ile mücadele etti.

Her iki takım da ikinci yarıya ilk 11'lerinde yer alan tüm oyuncularını değiştirerek başladı.

Çaykur Rizespor, Erzurum kampındaki son hazırlık maçını 17 Temmuz Cuma günü saat 16.00'da Erzurumspor FK ile oynayacak. Mavi-yeşilliler, bu karşılaşmanın ardından Erzurum kampını tamamlayarak yeni etap çalışmaları için Slovenya'ya geçecek.

FC Dinamo Batumi ise Erzurum kampındaki bir sonraki hazırlık maçında 16 Temmuz Perşembe günü saat 15.00'te Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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