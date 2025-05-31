Çaykur Rizespor, Hatayspor'u 5-2 Mağlup Etti

Çaykur Rizespor, Hatayspor'u 5-2 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 5-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta toplam 7 gol atıldı ve heyecan dolu anlar yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 5-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sol kanattan Hojer'in ortasında ceza sahası içinde Ali Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

69. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Okoronkwo'nun kafasından seken topu önünde bulan Yiğit Ali meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

72. dakikada Zeqiri'nin sağ kanattan ortasında Emrecan Bulut kafayla topu filelere yolladı. 3-1

73. dakikada sol kanattan Görkem'in kullandığı köşe atışında Kerim Alıcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2

90+1. dakikada Emrecan Bulut'un pasında topla buluşan Olawoyin'in vuruşunda top filelere gitti. 4-2

90+3. dakikada Varesanovic'in pasında topla buluşan Sowe'un ceza sahasına girerek gerçekleştirdiği vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 5-2

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Akıncık, Onur Gülter

Çaykur Rizespor: Grbic, Hojer (Berkay Özcan dk. 66), Samet Akaydin (Ayberk Karapo dk. 46), Mocsi, Taha Şahin (Eray Korkmaz dk. 60), Olawoyin, Mithat Pala, Akintola (Emrecan Bulut dk. 60), Varesanovic, Ghezzal (Zeqiri dk. 15), Sowe

Yedekler: Efe Doğan, Deniz Yaşar, Habil Özbakır, Muhammed Baltacı, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Hatayspor: Demir Sarıcalı, Cengiz Demir, Yiğit Ali Buz (Ersin Aydemir dk. 81), Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Selimcan Temel (Baran Sarka dk. 68), Abdulkadir Parmak (Diack dk. 68), Fernandes (Deniz Aksoy dk. 89), Görkem Sağlam (İsmail Zobu dk. 89), Boutobba, Okoronkwo

Yedekler: Emir Dadük, Ali Yıldız, Berkay İrşad Göç

Teknik Direktör: Murat Şahin

Goller: Akintola (dk. 43), Ali Sowe (dk. 50 ve dk. 90+3), Emrecan Bulut (dk. 72), Olawoyin (dk. 90+1) (Çaykur Rizespor), Yiğit Ali Buz (dk. 69), Kerim Alıcı (dk. 74) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Samet Akaydin, Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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