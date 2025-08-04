Çaykur Rizespor, Gürcü Kaleci Davit Kereselidze'yi Transfer Listesine Aldı

Çaykur Rizespor, Gürcü Kaleci Davit Kereselidze'yi Transfer Listesine Aldı
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gürcistan A Milli Takımı'nın kalecisi Davit Kereselidze'yi transfer listesine alarak eldiven arayışını hızlandırdı. 25 yaşındaki kaleci, 2022-2023 sezonunda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

SÜPER Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gürcistan A Milli Takımı'nın kalecisi Davit Kereselidze'yi transfer listesine aldı.

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Gürcistan'da 'yılın kalecisi' seçilen 25 yaşındaki eldiven, Haziran ayında ilk kez A Milli formayı giydi. 1,91 boyundaki genç kaleci, FC Dila Gori ile çıktığı 34 maçın 15'inde kalesini gole kapatarak dikkatleri üzerine çekti.

KALE BOŞ KALDI

Rizespor yaz transfer döneminde kaleci Tarık Çetin'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından eldiven arayışına geçti. Avrupa'dan görüştüğü isimlerden sonuç alamayan yeşil-mavililerde, gündeme gelen son isim Kereselidze oldu. Rizespor'un, Gürcü kaleci için temaslarını hızlandırdığı öğrenildi.

TALİPLERİ VAR

Öte yandan Kereselidze'ye Hollanda Ligi'nden de ilgi olduğu ifade edildi. Oyuncunun, kulübüyle 2026 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Rizespor'un bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.

Karadeniz temsilcisinin, önümüzdeki günlerde resmi teklifini sunması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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