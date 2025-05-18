Çaykur Rizespor, Göztepe'yi 6-3 Mağlup Etti

Çaykur Rizespor, Göztepe'yi 6-3 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi 6-3 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Zeqiri'nin iki golü dikkat çekerken, Ali Sowe ve Akintola da skora katkıda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor sahsında Göztepe'yi 6-3 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Zeqiri'nin pasında topla buluşan Ali Sowe'un ceza sahasına girerek vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2

62. dakikada savunmadan seken topla ceza sahasının dışında buluşan Zeqiri'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-2

78. dakikada topla buluşan Koray'ın ceza sahasının içerisine gönderdiği ortada hiç kimseye çarpmayan top yerden sekerek filelerle buluştu. 4-3

85. dakikada Zeqiri'nin sol kanattan sağ kanata çıkardığı pasında topla buluşan Akintola girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 5-3

87. dakikada orta sahadan depar atarak ceza sahasına kadar süzülen Zeqiri rakiplerini geçerek topu filelere gönderdi. 6-3

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Bora Özkara

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Samet Akaydin, Mocsi, Hojer, Olawoyin, Mithat Pala (Berkay Özcan dk. 80), Akintola (Ghezzal dk. 89), Varesanovic (Alikulov dk. 55), Abdülkadir Ömür (Zeqiri dk. 46), Sowe (Jurecka dk. 89)

Yedekler: Tarık Çetin, Emrecan Bulut, Buljubasic, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo

Teknik Direktör: İlhan Palut

Göztepe: Arda Özçimen, Koray Günter, Heliton, Bokele, Nielsen, Ahmed Ildız (Matsuki dk. 88), Dennis (Miroshi dk. 75), Ogün Bayrak (Taha Altıkardeş dk. 89), Tijanic (Victor Hugo dk. 62), Kubilay Kanatsızkuş (Emersonn dk. 75), Romulo

Yedekler: Furkan Bayır, Arda Ercan, Nazım Sangare, Emircan Seçgin

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Casper Hojer (dk. 11) Olawoyin (dk. 32) Ali Sowe (dk. 49) Zeqiri (dk. 62 ve 87) Akintola (dk. 85) (Çaykur Rizespor), Romulo (dk. 27 ve 45+1 pen.), Koray Günter (dk. 78) (Göztepe)

Sarı kart: Ogün Bayrak (Göztepe) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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