Gaziantep FK: 5-2
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması karşılaşmasında Çaykur Rizespor, evinde Gaziantep FK'yi 5-2 mağlup etti. Halil'in hat-trick yaptığı maçta, Rizespor'un gollerini Emrecan da tamamladı.
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Batuhan Kolak, Uğur Sarı, Gökmen Baltacı
ÇAYKUR RİZESPOR: Erdem, Taha, Alikulov (Dk. 72 Sagnan), Mocsi, Mithat (Dk. 65 Hojer), Taylan, Buljubasic, Zeqiri (Dk. 72 Sakyi), Laçi (Dk. 46 Olowoyin), Emrecan Bulut, Halil (Dk. 78 Sowe)
GAZİANTEP FK: Burak, Sorescu, Semih, Arda (Dk. 69 Perez), Rodrigues, Bacuna (Dk. 69 Kozlowski), Ogün, Kulasin, Maxim (Dk. 81 Yusuf), Lungoyi (Dk. Camara), Boateng (Dk. 61 Bayo)
GOLLER: Dk. 1, Dk. 20 (P), Dk. 60, DK. 70 Halil, Dk. 64 Emrecan (Çaykur Rizespor ), Dk. 37 Sorescu, Dk. 90+1 Semih ( Gaziantep Fk )
SARI KARTLAR: Olawoyin (Çaykur Rizespor ), Lungoyi, Enver ( Gaziantep Fk )
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Gaziantep Fk'yı konuk eti. Mücadele ev sahibi ekibin 5-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
1'inci dakikada Çaykur Rizespor'da Zeqiri'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan Halil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
21'inci dakikada Çaykur Rizespor'da Zeqiri'nin topu sürükleyip ceza sahasına gönderdiği pasında topla buluşan Halil, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
37'nci dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Erdem'in hatalı pasında topu kapan Sorescu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
İlk yarı 2-1 tamamlandı.
60'ıncı dakikada hakem VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Halil, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.
64'üncü dakikada Çaykur Rizespor'da Zeqiri'nin pasında arkada direkte Emrecan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.
70'inci dakikada derinlemesine pasla ceza sahasından topla buluşan Halil, rakibini geçip kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 5-1
90+1'inci dakikada Gaziantep FK'da Camaro'nun şutunda kaleciden dönen topu önünde bulan Semih, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-2.
Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 5-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.