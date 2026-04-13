Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Maçta goller Laçi ve Sowe'den geldi. Rizespor, bu galibiyetle puanını artırdı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Murat Ergin Gözütok
Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Samet Akaydin, Sagnan, Taylan Antalyalı (Dk. 90+1 Papanikolaou) Augusto (Dk. 72 Mebude), Olawoyin (Dk. 66 Halil İbrahim Dervişoğlu), Laçi, Mihaila (Dk. 90+1 Muhammet Taha Şahin), Sowe (Dk. 90+1 Pierrot)
Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Nazım Sangare, Abena, Tayyip Talha Sanuç, Luis Perez (Dk. 78 Arda Kızıldağ), Melih Kabasakal, Camara (Dk. 86 Draguş) Lungoyi (Dk. 78 Mujakic), Kozlowski, Bayo???????, Maxim (Dk. 72 Gassama)
Goller: Dk. 23 Bayo ( Gaziantep Fk ), Dk. 79 Laçi, Dk. 81 Sowe (Çaykur Rizespor )
Sarı kartlar: Dk. 25 Luis Perez, Dk. 70 Lungoyi Dk. 74 Melih Kabasakal, Dk. 83 Zafer Görgen ( Gaziantep Fk ), Dk. 54 Samet Akaydin, Dk. 90 Sagnan (Çaykur Rizespor )
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.
56. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Mithat Pala'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
58. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Camara'nın şutunda savunmadan dönen meşin yuvarlak Bayo'da kaldı. Bayo'nun vuruşunda top, auta gitti.
74. dakikada Laçi'nin pasında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda kaleci Zafer Görgen meşin yuvarlağı kontrol etti.
79. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Mihaila'nın kullandığı kornerde Laçi, gelişine vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
81. dakikada yeşil-mavili ekip öne geçti. Kaleci Zafer Görgen'in uzaklaştıramadığı top Sowe'un sırtına çarparak ağlarla buluştu: 2-1.
Ev sahibi ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.