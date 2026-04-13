Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Maçta goller Laçi ve Sowe'den geldi. Rizespor, bu galibiyetle puanını artırdı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Murat Ergin Gözütok

Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Samet Akaydin, Sagnan, Taylan Antalyalı (Dk. 90+1 Papanikolaou) Augusto (Dk. 72 Mebude), Olawoyin (Dk. 66 Halil İbrahim Dervişoğlu), Laçi, Mihaila (Dk. 90+1 Muhammet Taha Şahin), Sowe (Dk. 90+1 Pierrot)

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Nazım Sangare, Abena, Tayyip Talha Sanuç, Luis Perez (Dk. 78 Arda Kızıldağ), Melih Kabasakal, Camara (Dk. 86 Draguş) Lungoyi (Dk. 78 Mujakic), Kozlowski, Bayo???????, Maxim (Dk. 72 Gassama)

Goller: Dk. 23 Bayo ( Gaziantep Fk ), Dk. 79 Laçi, Dk. 81 Sowe (Çaykur Rizespor )

Sarı kartlar: Dk. 25 Luis Perez, Dk. 70 Lungoyi Dk. 74 Melih Kabasakal, Dk. 83 Zafer Görgen ( Gaziantep Fk ), Dk. 54 Samet Akaydin, Dk. 90 Sagnan (Çaykur Rizespor )

56. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Mithat Pala'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

58. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Camara'nın şutunda savunmadan dönen meşin yuvarlak Bayo'da kaldı. Bayo'nun vuruşunda top, auta gitti.

74. dakikada Laçi'nin pasında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda kaleci Zafer Görgen meşin yuvarlağı kontrol etti.

79. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Mihaila'nın kullandığı kornerde Laçi, gelişine vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

81. dakikada yeşil-mavili ekip öne geçti. Kaleci Zafer Görgen'in uzaklaştıramadığı top Sowe'un sırtına çarparak ağlarla buluştu: 2-1.

Ev sahibi ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

