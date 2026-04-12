Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Gaziantep FK ile Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.
Yeşil-mavili ekip, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 33 puan topladı.
Karadeniz ekibi, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal