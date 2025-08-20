Çaykur Rizespor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda ısınma ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde salonda başlayan antrenmanda ısınma ve core egzersizleri yaptı.
Sahada 5'e iki pas çalışmasıyla devam eden idman, dayanıklılık koşusunun ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Çaykur Rizespor, yarın gerçekleştireceği çalışmayla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor