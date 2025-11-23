Haberler

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi İlk Yarısı 2-0'la Geçti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi 2-0 önde tamamladığı ilk yarı ile karşılamaya başladı. İlk golü Ali Sowe ile 6. dakikada bulan Rizespor, 15. dakikada Qazım Laçi'nin serbest vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Rak-Sakyi'nin ceza sahasına pasında Ali Sowe'un dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

15. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Qazım Laçi'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

24. dakikada Nene'nin sağ taraftan pasında topla buluşan Jhon Duran'ın rakibini geçip kaleci Fofona ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Fofana meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada savunmadan seken topa ceza yayı önünde bulunan Fred'in gelişine vuruşunda kaleci Fofana topu kornere çeldi.

Hakemler: Çağdaş Atay, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Fofona, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sakyi, Qazim Laçi, Emrecan Bulut, Sowe

Yedekler: Erdem Canpolat, Alikulov, Mihaila, Olawoyin, Taylan Antalyalı, Jurecka, Sagnan, Augusto, Mithat Pala, Zeqiri

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Asensio, Kerem Aktrükoğlu, Jhon Duran

Yedekler: Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Brown, Mert Hakan Yandaş, Yiğit Efe Demir, En-Nesyri, Bartuğ Elmaz, Becao, Oğuz Aydın, Talisca

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller: Ali Sowe (dk. 6), Laçi (dk. 15) (Çaykur Rizespor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
