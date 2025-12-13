Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında ikas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Maçta gollerini Laçi, Samet Akaydın ve Sowe attı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar
Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydın (Dk. 85 Mocsi), Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi (Dk. 68 Buljubasic), Rak-Sakyi (Dk. 68 Zeqiri), Olawoyin (Dk. 82 Taylan Antalyalı), Augusto, Sowe (Dk. 82 Halil Dervişoğlu)
ikas Eyüpspor : Felipe, Robin Yalçın, Legowski (Dk. 46 Yalçın Kayan) Emir Ortakaya, Serdar Gürler, Stepanenko (Dk. 57 Seslar), Kerem Demirbay, Draguş (Dk. 75 Ampem), Halil Akbunar (Dk. 46 Umut Meraş), Thiam (Dk. 90+2 Sadia), Umut Bozok
Goller: Dk. 45+2 Laçi (Penaltıdan), Dk. 52 Samet Akaydın, Dk. 81 Sowe (Çaykur Rizespor )
Sarı kartlar: Dk. 30 Halil Akbunar, Dk. 84 Serdar Gürler (ikas Eyüpspor ), Dk. 58 Laçi, Dk. 75 Samet Akaydın, Dk. 86 Taylan Antalyalı (Çaykur Rizespor )
52. dakikada ev sahibi takım ikinci golünü kaydetti. Hojer'in ceza sahasının sağ çaprazından gönderdiği topla buluşan Samet Akaydın'ın gelişine vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
81. dakikada yeşil-mavili ekip farkı üçe çıkardı. Augusto'nun ara pasında hareketlenen Sowe, ceza sahası içine girip kaleci Felipe'den sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan boş kaleye topu gönderdi: 3-0
Karşılaşma, ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.