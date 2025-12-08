Çaykur Rizespor'da, İkas Eyüpspor maçının hazırlıkları başladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşacağı İkas Eyüpspor maçı için hazırlıklara başladı. Antrenmanlar teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirildi.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 16.haftasında 13 Aralık Cumartesi günü sahasında İkas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve pas çalışması gerçekleştirdi.
Gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları yapan Karadeniz ekibi, geniş alanda oyunla antrenmanı sürdürdü.
Taktik çalışan oyuncular, 4'e 4 çift kale maçlarla idmanı tamamladı.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor