Çaykur Rizespor Evinde Kayserispor'a Yenildi

Çaykur Rizespor Evinde Kayserispor'a Yenildi
Güncelleme:
Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Kayserispor'u konuk etti. Maçta tek golü atan Kayserispor, karşılaşmayı 1-0 kazandı. Çaykur Rizespor, maç boyunca birçok fırsatı değerlendiremeyerek sahadan mağlup ayrıldı.

Mehmet Can PEÇE/RİZE,

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Cihan Aydın, Özcan Sultanoğlu, Seyfettin Ünal

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Taha, Attila, Sagnan, Hojer(Dk. 70 Mithat), Papanikolaou(Dk. Halil), Taylan(Dk. 31 Buljubasic), Jurecka(Dk. 58 Olowoyin), Emrecan(Dk. 31 Zeqiri), Rak-Sakyi, Sowe.

KAYSERİSPOR: Bilal, Ramazan, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan(Dk. 83 Dorukhan), Mendes(Dk. 86 Mehmet Eray), Benes, Mane, Cardoso(Dk. 79 Talha), Onugkha.

GOL: Dk. 57 Benes ( Kayserispor )

SARI KARTLAR: Sagnan, Halil, (Çaykur Rizespor ) – Furkan, Mendes, Ramazan ( Kayserispor )

Süper Lig'in 14'üncü haftası karşılaşmalarında Çaykur Rizespor evinde Zecorner Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2'nci dakikada Kayserispor'da rakip alanın sağ tarafında topla buluşan Cardoso'nun, doğrudan kaleye gönderdiği şutu kaleci Fofana dışarı çeldi.

41'inci dakikada Çaykur Rizespor'da sol kanatta gelişen atakta Zeqiri'nin ceza sahasına gönderdiği topa kale sahası içeresindeki Sowe dokunamadı. Top az farkla dışarı gitti.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

57'nci dakikada Kayserispor öne geçti. Ramazan'ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Benes'in doğrudan kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşma konuk ekip Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
