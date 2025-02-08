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Çaykur Rizespor, Efe Doğan ile 4.5 Yıllık Anlaşma Sağladı

Çaykur Rizespor, Efe Doğan ile 4.5 Yıllık Anlaşma Sağladı
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Çaykur Rizespor, Bucaspor 1928'in kalecisi Efe Doğan ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç kaleci, sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımına katıldı.

Çaykur Riespor, Bucaspor 1928'den Efe Doğan'ı 4.5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bucaspor 1928'in kalecilerinden Efe Doğan ile 4.5 yıllığına anlaşmaya vardı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Bucaspor 1928'den kaleci Efe Doğan ile 4.5 yıllık anlaşma imzaladı. İzmir ekibi ile yapılan anlaşmanın ardından sağlık kontrolünden geçen genç kaleci, kendisini 4.5 yıllığına Çaykur Rizespor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Efe Doğan'a 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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