Çaykur Rizespor, dünyaca ünlü kaleciyle görüşmelere başladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kaleci arayışlarına tam gaz devam ederken sürpriz bir isme yöneldi.

AREOLA İLE TEMAS KURULDU

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Çaykur Rizespor, Premier Lig ekibi West Ham United'da forma giyen 32 yaşındaki Fransız kaleci Alphonse ile ilk teması kurdu. Haberde, Rizespor'un oyuncunun mali şartları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

TÜRKİYE'DE OYNAMAYA SOĞUK DEĞİL

Haberin devamında Çaykur Rizespor'un oyuncunun menajerine 'Türkiye'de forma giymeye sıcak bakar mı?' sorusunu sorduğu ve menajerinin Areola'nın sürekli olarak ilk 11'de forma giymek istediği bir takıma imza atmayı hedeflediği, bu doğrultuda Türkiye'de de forma giyebileceğini dile getirdiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

West Ham'da ilk 11'deki yerini kaybeden Areola, bu sezon 1 maça çıktı ve kalesinde 3 gol gördü. Deneyimli kaleci, kariyerinde daha önce Villarreal, PSG ve Real Madrid gibi önemli takımlarında formasını giymişti.