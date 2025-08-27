Çaykur Rizespor, dünyaca ünlü kaleciyle görüşmelere başladı

Çaykur Rizespor, dünyaca ünlü kaleciyle görüşmelere başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaleci arayışlarını sürdüren Çaykur Rizespor; Villarreal, PSG ve Real Madrid formaları giyen Alphonse Areola ile ilk teması kurdu.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kaleci arayışlarına tam gaz devam ederken sürpriz bir isme yöneldi.

AREOLA İLE TEMAS KURULDU

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Çaykur Rizespor, Premier Lig ekibi West Ham United'da forma giyen 32 yaşındaki Fransız kaleci Alphonse ile ilk teması kurdu. Haberde, Rizespor'un oyuncunun mali şartları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Çaykur Rizespor, dünyaca ünlü kaleciyle görüşmelere başladı

TÜRKİYE'DE OYNAMAYA SOĞUK DEĞİL

Haberin devamında Çaykur Rizespor'un oyuncunun menajerine 'Türkiye'de forma giymeye sıcak bakar mı?' sorusunu sorduğu ve menajerinin Areola'nın sürekli olarak ilk 11'de forma giymek istediği bir takıma imza atmayı hedeflediği, bu doğrultuda Türkiye'de de forma giyebileceğini dile getirdiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

West Ham'da ilk 11'deki yerini kaybeden Areola, bu sezon 1 maça çıktı ve kalesinde 3 gol gördü. Deneyimli kaleci, kariyerinde daha önce Villarreal, PSG ve Real Madrid gibi önemli takımlarında formasını giymişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Türkiye için büyük gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aselsan'ın ürettiği yeni ürünün duyurusunu yapıyor

Türkiye için büyük gün! Erdoğan, ASELSAN'ın yeni ürününü açıklıyor
Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı

Kritik kurumun eski başkanı casusluktan tutuklandı
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri

İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: 'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

"Bilmeden kullandım" devri bitiyor! 1 Ekim'den sonra bunu yapan yandı
Doktor, ağrı şikayetiyle gelen kadını hamile olduğuna ikna edemedi

Doktor, hamile olduğuna ikna edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi'nde kura zamanı! Galatasaray'ı kara kara düşündüren bir deplasman var

Galatasaray'ı kara kara düşündüren bir deplasman var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.