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Çaykur Rizespor'dan dış sahada tarihi başlangıç

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- Yeşil-mavili ekip, kulüp tarihinde bir ilke imza atarak sezonun ilk 3 deplasmanından galibiyetle döndü Ligde bu sezon topladığı 9 puanın tamamını dış sahada elde eden Karadeniz ekibi, iç sahada ise henüz puan ve golle tanışamadı

Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, sezonun ilk 3 deplasman maçından galibiyetle ayrılarak kulüp tarihinde bir ilke imza attı.

Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki yeşil-mavililer, ligin geride kalan 5 haftasında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan topladı.

Karadeniz ekibi, 3 galibiyetinin tamamını deplasmanda elde ederken, sahasında oynadığı 2 karşılaşmadan ise puansız ayrıldı.

Sezona deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yenerek başlayan Çaykur Rizespor, ikinci dış saha karşılaşmasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Yeşil-mavililer, son olarak ligin 5. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 2-0 yenerek deplasmanda 3'te 3 yaptı.

Çaykur Rizespor, böylece Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 3 deplasman maçından galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

Dış sahada oynadığı 3 karşılaşmada 5 gol atan ve kalesinde sadece 1 gol gören Karadeniz ekibi, bu maçlarda 9 puan kazandı.

İç sahada gol ve puan bulamadı

Deplasmanda kayıpsız ilerleyen Çaykur Rizespor, iç sahada ise istediği performansı ortaya koyamadı.

Ligin ikinci haftasında Samsunspor'u konuk eden yeşil-mavililer, sahadan 2-0 mağlup ayrılırken, 4. haftada sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a ise 1-0 yenildi.

Böylece sahasında oynadığı 2 karşılaşmadan puan alamayan Çaykur Rizespor, rakip fileleri havalandıramazken kalesinde 3 gol gördü.

Kaynak: AA
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