Çaykur Rizespor, Fransa'dan Bakayoko ile Ariss'i renklerine bağladı
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Fransa Lig 2 takımlarından Siaka Bakayoko ve Zakaria Ariss'i transfer etti.
ÇAYKUR Rizespor, Fransa Lig 2 ekiplerinden Amiens'de forma giyen Siaka Bakayoko ile Bastia'da forma giyen Zakaria Ariss'i renklerine bağladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeşil-mavili ekip, Fransa Lig 2 ekiplerinden Amiens'in 21 yaşındaki savunma oyuncusu Siaka Bakayoko'yu 3 yıllığına, Bastia'da forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Zakaria Ariss'i ise 4 yıllığına kadrosuna kattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı