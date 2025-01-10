Çaykur Rizespor'dan Atakaş Hatayspor'un Yeni Başkanı Hikmet Çinçin'e Tebrik

Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor'un yeni başkanı Hikmet Çinçin için tebrik mesajı yayımladı.

Atakaş Hatayspor'da gerçekleştirilen genel kurulunda kulübün yeni başkanı Hikmet Çinçin oldu. Çinçin'in seçilmesinin ardından Çaykur Rizespor Kulübü bir tebrik mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Sayın Hikmet Çinçin ve yeni yönetim kurulunu tebrik ederiz" ifadelerine yer verildi. - RİZE