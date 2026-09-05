Rizespor'da Transfer Dönemi Kapandı: 9 Futbolcu Geldi, 20 Futbolcu Gitti

Rizespor'da, transfer döneminin sona ermesiyle kadro yapılanması tamamlandı. Yeşil mavililer, 2026-2027 sezonunda kadrosuna 9 futbolcu katarken, 20 oyuncuyla da yolları ayırdı.

2026-2027 sezonunda, kadrosuna 9 oyuncu katan Çaykur Rizespor, 20 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Yeşil-mavililerin transferleri arasında Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç, Bastia'dan Zakaria Ariss, Amiens'ten Siaka Bakayoko, Farul'dan Albert-Iustin Doicaru, Galatasaray'dan Umut Erdem ve Utrecht'ten Can Bozdoğan yer alırken; Cagliari'den Gennaro Borrelli, Cádiz'den Moussa Diakite ve Galatasaray'dan Ahmed Kutucu kiralık olarak kadroya dahil edildi.

20 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILDI

Çaykur Rizespor, transfer sürecinin kapanmasıyla dönemde 20 oyuncuyla yollarını ayırdı. Yeşil-mavililer, geçen sezon forma giyen ve sözleşmeleri sona eren Samet Akaydin ve Casper Sommer Hojer ile yollarını ayırırken; Frantzdy Pierrot, Loide Antonio Augusto ve Halil İbrahim Dervişoğlu'nun kiralık sözleşmeleri bitti. Ayrıca Habil Özbakır, Eren Emre Aydın, Hüseyincan Kırıkcı, Osman Yağız Topçu, Altın Zeqiri, Benhur Keser, Mustafa Şengül, Ioannis Papanikolaou ve Emir Ortakaya başka takımlara transfer oldu veya sözleşmeleri feshedildi. Muhammed Baltacı, Furkan Orak, Mame Mor Faye, Erdem Canpolat, Seyfettin Anıl Yaşar ve Muhamed Buljubasic ise farklı takımlara kiralık olarak gönderildi.

GELENLER

Tayyip Talha Sanuç - savunma (Beşiktaş)?

Zakaria Ariss - defans (Bastia / Fransa)?

Siaka Bakayoko - defans (Amiens / Fransa)?

Albert-Iustin Doicaru - hücum (Farul / Romanya)?

Umut Erdem - defans (Galatasaray A.Ş.)?

Can Bozdoğan - orta saha (Utrecht / Hollanda)?

Gennaro Borrelli - hücum (Cagliari / İtalya - Kiralık)?

Moussa Diakite - orta saha (Cádiz / İspanya - Kiralık)?

Ahmed Kutucu - hücum (Galatasaray A.Ş. - Kiralık)?

GİDENLER

Muhammed Baltacı - orta saha (Pazarspor - Kiralık)?

Furkan Orak - savunma (Esenler Erokspor - Kiralık)?

Mame Mor Faye - hücum (Esenler Erokspor - Kiralık)?

Erdem Canpolat - kaleci (Esenler Erokspor - Kiralık)?

Seyfettin Anıl Yaşar - savunma (Eyüpspor - Kiralık)?

Muhamed Buljubasic - orta saha (Esenler Erokspor - Kiralık)?

Habil Özbakır - savunma (Gemlik Sümerbey FSK)?

Eren Emre Aydın - savunma (Etimesgut Belediye)?

Hüseyincan Kırıkcı - savunma (Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü)?

Osman Yağız Topçu - kaleci (Zonguldak)?

Altın Zeqiri - hücum (Erokspor)?

Benhur Keser - hücum (Kayserispor)?

Mustafa Şengül - savunma (Mardin 1969 Spor)?

Ioannis Papanikolaou - orta saha (Widzew Lodz / Polonya)?

Emir Ortakaya - savunma (Kocaelispor)?

Samet Akaydin - hücum (Trabzonspor - Sözleşme sonu)?

Casper Sommer Hojer - savunma (Sözleşme sonu)?

Frantzdy Pierrot - hücum (Kiralık sözleşmesi bitti)?

Loide Antonio Augusto - hücum (Kiralık sözleşmesi bitti)?

Halil İbrahim Dervişoğlu - hücum (Kiralık sözleşmesi bitti)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı