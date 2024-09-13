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Çaykur Rizespor, Çek forvet oyuncusu Vaclav Jurecka'yı kadrosuna kattı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Slavia Prag'da oynayan 30 yaşındaki Çek forvet oyuncusu Vaclav Jurecka'yı transfer etti. Jurecka, geçen sezon 44 maçta 22 gol kaydetmişti.

Çaykur Rizespor, 30 yaşındaki Çek forvet oyuncusu Vaclav Jurecka'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Karadeniz temsilcisi, Slavia Prag'da oynayan 30 yaşındaki Çek forvet oyuncusu Vaclav Jurecka'yı 2+1 yıllığına renklerine bağladı. Slavia Prag ile yapılan anlaşmanın ardından Çek forvet, sağlık kontrolünden geçerek resmi anlaşmaya imza attı.

Geçen sezon Slavia Prag formasıyla 44 resmi maça çıkan Jurecka, 22 gol kaydetti. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Slavia Prag Rizespor Güncel Futbol Spor rize

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