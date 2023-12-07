Çaykur Rizespor, Bucaspor 1928'i 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Çaykur Rizespor, sahasında Bucaspor 1928'i 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta Adolfo Gaich ve Dal Varesanovic'in golleri ön plana çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Çaykur Rizespor, sahasında Bucaspor 1928'i 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Maçtan dakikalar
42. dakikada Janne-Pekka'nın aşırtma pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Adalfo Gaich'in vuruşu ağlara gitti. 1-0
47. dakikada topla ilerleyen İbrahim Olawoyin'in pasında ceza sahası içinde Adalfo Gaich, topu filelere gönderdi. 2-0
69. dakikada Oscar Pinchi'nin ortasıyla Bucaspor defansından seken topla ceza sahası dışında topla buluşan Dal Varesanovic'in sert şutuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
88. dakikada Dal Varesanovic'in sol çaprazdan pasında ceza sahası içinde Adalfo Gaich topu filelere yolladı. 4-0
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Kapluhan, Ali Uğurtan Demirtaş
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin (Zafer Görgen dk. 46), Halil İbrahim Pehlivan (Alberk Koç dk. 73), Khusniddin Alikulov (Sinan Osmanoğlu dk. 73), Seyfettin Anıl Yaşar, Eray Korkmaz, Janne-Pekka (Mithat Pala dk. 65), İbrahim Olawoyin, Benhur Keser, Mame For Faye (Dal Varesanovic dk. 65), Oscar Pinchi, Adolfo Gaich
Yedekler: Casper Hojer, Muhammet Taha Şahin, Gustavo, Martin Minchev, Altin Zeqiri
Teknik Direktör: İlhan Palut
Bucaspor 1928: Korcan Çelikay, Mehmet Sak (Enes Alıç dk. 70), Sadi Karaduman, Doğan Can Otman, Emre Erdem, Taşkın Çalış, Sefa Yılmaz (Arda Usluoğlu dk. 79), Ege Okka (Ahmet Aslan dk. 53), Furkan Cil, İlhan Depe, Yasin Öztekin
Yedekler: Melih Ataş, Onur Özcan, Erhan Kartal, Murat Komili, Emir Bilgin
Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar
Goller: Adolfo Gaich (dk. 42, 47 ve 88), Dal Varesanovic (dk. 69) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Eray Korkmaz (Çaykur Rizespor) - RİZE