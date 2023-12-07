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Çaykur Rizespor, Bucaspor 1928'i 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi

7 Aralık 2023 21:02 Son Güncelleme: 21:04 Abone Ol

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Çaykur Rizespor, sahasında Bucaspor 1928'i 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta Adolfo Gaich ve Dal Varesanovic'in golleri ön plana çıktı.