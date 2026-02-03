Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Haberler

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Çaykur Rizespor, sahasında TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı. Beyoğlu Yeni Çarşı'dan Alhan Kurtoğlu maçın başında gol atarken, Çaykur Rizespor'un eşitliği sağlayan golü Taylan Antalyalı'dan penaltı ile geldi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Burak Demirkıran, Murat Şener, Emrah Türkyılmaz

Çaykur Rizespor : Erdem Canpolat, Taha Şahin (Dk.46 Hojer), Sagnan, Emir Ortakaya, Mithat Pala, Taylan Antalyalı (Dk.67 Laçı), Buljubasic (Dk.84 Olawoyın), Zeqiri (Dk.67 Mihaila), Mebude, Emrecan Bulut (Dk.77 Sowe), Halil Dervişoğlu

Beyoğlu Yeni Çarşı: Beytullah Buğra İpek, Batuhan Ekinci (Dk.79 Muhammet Emir Terzi), Recep Efe Koçak, Burak Yamaç, Murat Arda Ayhan, Sedat Komi (Dk.79 Ali Eren İyican), Eren Büyükbaş (Dk.56 Mustafa Kaçan), Alperen Yılmaz (Dk.86 Arda Çeşmebaşı), Alhan Kurtoğlu, Göktan Işılak, Emre Can Yeşilöz (Dk.86 Muhammet Emir Terzi)

Goller: Dk.7 Alhan Kurtoğlu ( Beyoğlu Yeni Çarşı), Dk.55 Taylan Antalyalı (Penaltıdan Çaykur Rizespor )

Sarı kartlar: Dk. 11 Burak Yamaç, Dk. 33 Göktan Işılak, Dk. 60 Beytullah Buğra İpek, Dk. 90 Recep Efe Koçak ( Beyoğlu Yeni Çarşı), Dk.13 Halil Dervişoğlu (Çaykur Rizespor )

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı.

7. dakikada Beyoğlu Yeni Çarşı öne geçti. Alperen Yılmaz'ın ceza sahasının sağ çaprazından sol kanata gönderdiği topu Alhan Kurtoğlu, kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1

38. dakikada serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor'da topun başına geçen Taha Şahin'in şutu kalenin üstünden auta çıktı.

43. dakikada Halil Dervişoğlu'nun şutu az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

53. dakikada Çaykur Rizespor iki takımın ikili mücadelesinde Emir Ortakaya'nın yerde kalmasıyla hakem Burak Demirkıran, penaltı noktasını gösterdi.

55. dakikada penaltı vuruşunda Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı.Topun başına geçen Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı kaleci Beytullah Buğra İpek'in solundan filelerle buluşturdu: 1-1

75. dakikada serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor'da topun başına geçen Halil Dervişoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
