Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'tan Fenerbahçe Maçına Tepki

Çaykur Rize spor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, Fenerbahçe maçının ardından yazılı açıklama yaparak "Bu gece bir şehrin, bir camianın kıymetlisi olan Rize spor'un hakkıyla galip gelmesine izin verilmemiştir" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rize spor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Çaykur Rize spor Başkanı İbrahim Turgut, bir yazılı açıklama yaparak takımlarının hakkının yenildiğini dile getirdi. Rize spor'un hakkıyla galip gelmesine müsaade edilmediğini kaydeden Turgut "Bugün oynadığımız Fenerbahçe - Çaykur Rize spor maçında sahada yaşananlar Türk futbolu adına tarihe kara bir gece olarak not düşülecektir. Çaykur Rize spor Kulübü futbol takımını bugün sahadan çekilmediyse bunun sebebi; Türk futbolunun dünya genelinde itibarının zedelenmemesi içindir. Çaykur Rize spor Kulübü için birilerinin kirli bir senaryo peşinde koştuğunun farkındayız. Son 5 sezon içerisinde Rize spor aleyhinde akıl almaz kararlar verildi. Belli ki birileri Rize spor üzerinde oyunlar kurmaya çalışıyor. Çaykur Rize spor Kulübü olarak çıkıp yüzlerine haykırmıyorsak Türk futbolunun geleceği içindir. Ama artık yeter, emeğimizin çalınmasına izin vermeyeceğiz. Bugün sahada maç yöneten hakemin akşam yatağında nasıl uyuyacağını merak ediyoruz. Bu gece bir şehrin, bir camianın kıymetlisi olan Rize spor'un hakkıyla galip gelmesine izin verilmemiştir" dedi.

"Artık bu duruma acil müdahale edilmelidir"

TFF'ye, MHK'ya ve hakemlere çağrıda bulunan Turgut, açıklamasının devamında, "Türkiye Futbol Federasyonuna çağrıda bulunmak istiyoruz. Artık bu duruma acil müdahale edilmelidir. Biz, uzun zamandır futbolda adaletin sağlanmasından ve güvenin yeniden tesis edilmesinden yanayız. Biz spor ahlakıyla davranmaya devam ettikçe maalesef ahlaksızlar sınır tanımamaya devam ediyor. TFF'nin toparlanma sürecine girmesi umulurken, federasyonumuz her hafta ortaya çıkan kaosların önüne geçmek için daha ne bekliyor? Açık açık görülüyor ki birileri bozuk düzenden yararlanmaya çalışıyor. Bütün futbol paydaşlarına çağrıda bulunuyoruz. El birliğiyle bu düzensizliği ortadan kaldırmalıyız. Bazı hakemlerin çifte standart uygulaması Türk hakemlik camiasına yapılan en büyük düşmanlıktır. Belki bir şeyleri düzeltir diye umut bağladığımız yabancı VAR hakemliği uygulaması da bu kara gecede sınıfta kalmıştır. Her hafta, sahalarda ilk kez görülmüş uygulamaları Rizespor maçlarında görüyoruz. Eğer Rizespor bu akşam yenik duruma düşmeseydi belki 8 kişi, o da yetmezse 7 kişi bırakılacaktı. Merkez Hakem Kuruluna seslenmek istiyoruz: 'bizden ne istiyoruz', tekrar soruyoruz 'bizimle ne alıp veremediğiniz VAR?' Sadece Büyük Rizespor Ailesi değil Türk spor kamuoyu da bu akşam sahada yaşananlardan rahatsızlık duyuyor. Haftaya nasıl absürt kararlarla karşılaşacağımıza hayal bile edemiyoruz. Sahada amacı adalet dağıtmak olmayan hakemlere sesleniyoruz, 'sabrımızı sınamayın, emeğimizi çalmayın!' yeter artık durun" ifadelerini kullandı. - RİZE