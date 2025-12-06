Haberler

Çaykur Rizespor'dan hakem kararlarına tepki Açıklaması

Güncelleme:
Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, hakem kararlarına ilişkin açıklama yaparak, camiaya yönelik haksızlıklara dikkat çekti. Bakır, 'Çaykur Rizespor düşmanlığı ile tanınan hakemlerin kararlarından bıktık' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Çaykur Rize spor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakın, hakem kararlarına ilişkin "Çaykur Rize spor hakkında bir hüküm vermişseniz açıklayın ki bizde hayaller peşinde koşmayalım." dedi.

Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, "kinle beslenen hesaplaşma planından vazgeçilmesi gerektiği" ifadelerini kullandı.

"Bir camianın emeklerine darbe vurmaktan bıkmadınız mı?" sorusunu yönelten Bakır, "Çaykur Rize spor hakkında bir hüküm vermişseniz açıklayın ki bizde hayaller peşinde koşmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün TÜMOSAN Konya spor ile oynadıkları maça dair Bakır, şunları kaydetti:

"Bugün ne mi oldu? 8. dakika, 18. dakika, 23. dakika. Bu dakikalar Çaykur Rize spor'a engel olmak isteyen zihniyetteki bazı insanların camiamıza dur dediği zaman dilimleri. Bu pozisyonlara devam diyen maçı yöneten şahsiyetlerin aleyhimize nasıl kolay penaltı çaldıklarını da gördü spor kamuoyu. 15. hafta maçımızda da yine aynı senaryo. Aleyhimize düdük çalmakta istikrarlısınız. Hangi birini söyleyelim? Oynadığımız 15 maçın 11'inde aleyhimize verilen kararlarla puan kaybetmemize sebep olundu."

Bakır, iki hafta önce yönelttikleri "Çaykur Rizespor'dan ne istiyorsunuz" sorusunu tekrarladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çaykur Rizespor düşmanlığı ile tanırız Ümit Öztürk'ü. Son 5 sezon yönettiği 14 maçımızın sonucu 2 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet. Her maçında aleyhimize verdiği kararlarda büyük bir istikrar var. Emre Malok sen de hoş geldin. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan oluşan bu tabloya ilişkin gerekli adımları atmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
