Çaykur Rizespor, Arca Çorum FK deplasmanı için 16 Ekim Cuma günü çalışmalara başladı

Çaykur Rizespor, Arca Çorum FK deplasmanı için 16 Ekim Cuma günü çalışmalara başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 16 Ekim Cuma günü deplasmanda Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanda pas ve kaleli oyun çalışmaları yapıldı; ekip yarın hazırlıklarını sürdürecek.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 16 Ekim Cuma günü deplasmanda Arca Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışması yaptı.
Sahada 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, 6'ya 6 kaleli oyun ve hız koşusuyla sona erdi.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Arca Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA