Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Jurecka ve Alikulov'un golleriyle öne geçen Rizespor, son dakikalarda Gaich'in attığı golle karşılaşmayı kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
72. dakikada sağ kanattan Mithat'ın ceza sahasına ortasında Zeqiri'nin vuruşunda savunma topu kornere çeldi.
88. dakikada sağ kanattan Mert'in pasında Gaich'in şutu savunmadan döndü. Dönen topla yeniden buluşan Gaich meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
Hakemler: Burak Pakkan, Anıl Usta, Mert Bulut
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mosci, Alikulov, Halil Pehlivan, Papanikolaou (Mithat Pala dk. 71), Hadziahmetovic, Varesanovic (Anıl Yaşar dk. 89), Akintola (Minchev dk. 62), Emrecan (Zeqiri dk. 62), Jurecka (Sowe dk. 71)
Yedekler: Tarık Çetin, Olawoyin, Buljubasic, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo
Teknik Direktör: İlhan Palut
Antalyaspor: Pric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Kaluzinski (Van de Streek dk.55), Petrusenko (Abdurrahim Dursun dk.62), Larsson (Soner Dikmen dk. 60), Townsend (Safuri dk. 60), Djenepo (Gaich dk. 55), Samudio
Yedekler: Gerxhaliu, Erdoğan Yeşilyurt, Abdullah Yiğiter, Harun Toprak, Burak İngenç
Teknik Direktör: Alex de Souza
Goller: Jurecka (dk. 38), Alikulov (dk. 45) (Çaykur Rizespor), Gaich (dk. 88) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Papanikolaou, Akintola, Emrecan, Varesanovic, Sowe, Grbic (Çaykur Rizespor), Larsson, Petrusenko (Antaylaspor) - RİZE