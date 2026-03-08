Çaykur Rizespor, Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti

SÜPER Lig'in 25'inci hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Hesap com Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar ile Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu mücadeleyi değerlendirdi.

UÇAR: TARAFTARIMIZI MUTLU ETTİK

Maç değerlendirmesinde ilk defa 3 maçın 3'ünü kazandıklarını ifade eden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar "Kazanmanın verdiği moralle geldik. Evimizde kazanıp ilk defa 3'te 3 yapmak istiyorduk şükürler olsun başardık. Çok çok iyi başlayamadığımız ama 10'uncu dakikada penaltı pozisyonu ile öne geçtiğimiz bir maç. Son 15 dakikalık bölümü daha sabırlı oynamak istiyorduk ama çok fazla bireysel hatalar yaptık. Basit pas hataları yapmamız, olgun atakları sonlandırmamızı engelledi. İyi niyetliydik, iyi mücadele ettik, güzel bir sonuç aldık. Gerçekçi konuşmak gerekirse futbol kalitesi olarak belki de son 2 maçın altında kaldık. İkinci yarı daha iyi başladık, daha kontrollüydük, daha net kenara indik. Bugün her şeyden de önemli olan; ilk defa 3 maç üst üste galip gelerek, ilk defa 3 maç üst üste gol yemeden galip gelerek taraftarımızı mutlu ettik" diye konuştu.

SAMİ UĞURLU: KAZANMAYI ÇOK İSTEMİŞTİK

Karşılaşmayı değerlendiren Hesap com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "İç saha performansımızı dışarıya da yansıtmak istiyorduk. Bunun için sahaya çıktık. İyi de hazırlandık ki son iki haftayı çok iyi geçiren, her geçen hafta üzerine koyan bir Rizespor takımı. Aslında baktığımızda dersimizi de iyi çalıştığımızı düşünüyoruz. Rizespor son haftalarda özellikle 2 kanadıyla çok etkili olan, merkezi orta sahasıyla çok etkili olan bir takım. Buralara önlemimizi aldığımızı söyleyebiliriz. Maça iyi başladıktan sonra çok basit, olmaması gereken seviyede bir penaltı ile yediğimiz gol. Ondan sonra da oyundan düşmediğimizi söyleyebiliriz. Özellikle ilk yarıda oyunun daha çok hakimiydik, topla daha çok oynayan takımdık. Gol bulabilirdik. İkinci yarı risk aldık. Ön bölgede daha kalabalıktık. Bu riskleri aldığın zaman ister istemez pozisyonda veriyorsun. Ön bölgelerde kalabalık olup kenar ortalarla sonuca gitmek istedik, olmadı. Bazen maç şansının yanında olması gerekiyor. Bugün o gün değildi diye düşünüyorum. Ancak hiçbir zaman pes etmedik, etmeyeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz. Ligde kalacağımıza maç öncesinde ne kadar güveniyorsak şimdi de o kadar güveniyoruz. Daha fazla çalışacağız, elimizden gelenin daha fazlasını yapacağız. Bu haftalarda basit hata yapmamamız gerekiyor. Önemli maçtı, kazanmayı çok istemiştik. İyi de çalıştık ama maalesef istediğin sonuçları yaklaşsan da alamıyorsun. Bu maçı da öyle düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

