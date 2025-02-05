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Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü 2-1 Mağlup Etti

Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü 2-1 Mağlup Etti
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Rizespor, 10. dakikada Varesanovic ve 14. dakikada Jurecka'nın golleriyle öne geçti. Ankaragücü ise 77. dakikada Coelho ile farkı azaltabildi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Harun Reşit Güngör, Göktuğ Hazar Erel

Çaykur Rizespor : Tarık Çetin, Alikulov, Ayberk Karapo, Hojer (Dk. 46 Mithat Pala), Muhammet Taha Şahin (Dk. 62 Akintola), Varesanovic (Dk. 63 Minchev), Bujubasic, Zeqiri, Olawoyin, Emrecan Bulut (Dk. 52 Doğanay Avcı), Jurecka

Mke Ankaragücü : Erten Ersu, Coelho, Mesut Emre Kesik, Miraç Şimşek, Hayrullah Bilazer (Dk. 74 Zahir Ersari), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 75 Arda Doğan), Enes Tepecik (Dk. 46 Hasan Nazarov), Ali Kaan Güneren, Rakoczy (Dk. 46 İsmail Çokçalış), Siraç Astanakulov (Dk. 89 Muhammet Emin Güler), Bajic

Goller: Dk. 10 Varesanovic, Dk. 15 Jurecka (Çaykur Rizespor ), Dk. 77 Coelho ( Mke Ankaragücü )

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında konuk ettiği Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

10. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Cezasahasının sol çaprazında Olayowin'in penaltı noktasına havadan gönderdiği pasında Varesanovic kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0

13. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Olowiyin, Rakoczyy'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ayberk Demirbaş penaltı noktasını gösterdi. 14. dakikada penaltıyı kullanan Jurecka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

23. dakikada Olawoyin'in sağ taraftan gönderdiği pasında topla buluşan Emrecan Bulut'un kaleye sert şutunda kaleci Erten Ersu topu çeldi.

İlk yarı, Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

61. dakikada Yusuf Emre Gültekin'in kullandığı serbest vuruşunda top sağ üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

77. dakikada Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Mesut Emre Kesik'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Ali Kaan Güneren topu arka direğe aşırdı. Topu önünde bulan Coelho, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
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