Çaykur Rizespor, Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için antrenmanlarını Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştiriyor. Antrenmanlar kuvvetlendirme egzersizleri ile başlayıp taktiksel çalışmalara geçiliyor.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenman salonda ısınma ve kuvvetlendirme egzersizleri ile başladı. Ardından sahada taktiksel rondo pas çalışmasıyla oyuncular idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı. - RİZE

