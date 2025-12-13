Haberler

Çaykur Rizespor 3 golle kazandı, rakibini ateş hattında bıraktı

Çaykur Rizespor 3 golle kazandı, rakibini ateş hattında bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında ağırladığı ikas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Çaykur Rizespor, 18'e yükseltti. Eyüpspor ise 13 puanda kalarak küme düşme hattında yer aldı.

  • Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında İkas Eyüpspor'u 3-0 yendi.
  • Çaykur Rizespor'un golleri 45+2. dakikada penaltıdan Qazım Laçi, 52. dakikada Samet Akaydin ve 81. dakikada Ali Sowe tarafından atıldı.
  • Bu galibiyetle Çaykur Rizespor 18 puana ulaştı, İkas Eyüpspor ise 13 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında Çaykur Rizespor ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Rizespor, 3-0'lık skorla kazandı.

3 GOLLE KRİTİK 3 PUAN

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 45+2'de penaltıdan Qazım Laçi, 52. dakikada Samet Akaydin ve 81. dakikada Ali Sowe kaydetti.

RİZESPOR ÜST SIRALARA ÇIKTI, EYÜPSPOR ATEŞ HATTINDA

Bu sonuçla birlikte puanını 18'e çıkaran Karadeniz ekibi, üst sıralara yükselerek derin bir nefes aldı. İstanbul ekibi Eyüpspor ise 13 puanda kalarak küme düşme hattında kaldı. Ligin bir sonraki maçında Çaykur Rizespor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Eyüpspor, kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com / Spor
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'de neler oluyor? ABD'li askerlere ateş açıldı, yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu

'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...

Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar

Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar
İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor

İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
title