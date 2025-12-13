Çaykur Rizespor 3 golle kazandı, rakibini ateş hattında bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında Çaykur Rizespor ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Rizespor, 3-0'lık skorla kazandı.

3 GOLLE KRİTİK 3 PUAN

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 45+2'de penaltıdan Qazım Laçi, 52. dakikada Samet Akaydin ve 81. dakikada Ali Sowe kaydetti.

RİZESPOR ÜST SIRALARA ÇIKTI, EYÜPSPOR ATEŞ HATTINDA

Bu sonuçla birlikte puanını 18'e çıkaran Karadeniz ekibi, üst sıralara yükselerek derin bir nefes aldı. İstanbul ekibi Eyüpspor ise 13 puanda kalarak küme düşme hattında kaldı. Ligin bir sonraki maçında Çaykur Rizespor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Eyüpspor, kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.