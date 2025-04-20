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Çaykur Rizespor 16 Haftanın Ardından Kalesini Gole Kapattı

Çaykur Rizespor 16 Haftanın Ardından Kalesini Gole Kapattı
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Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'de 16 hafta aradan sonra kalesini gole kapatmayı başardı. Bu sonuç, Rizespor'un son haftalardaki kötü performansına son verdi.

Çaykur Rizespor, Eyüpspor maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'de 16 hafta sonra kalesini gole kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor evinde karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Ligde son haftalarda istediği sonuçları alamayan Rizespor, bu maçla birlikte nefes aldı. Kalesini gole kapama noktasında da sorunlar yaşayan yeşil-mavili ekip, bu sezon ligde oynadığı 29 maçın 27'sinde kalesinde en az bir gol görürdü. Ligin 9. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0, 14. haftada ise evinde Kayserispor'u 3-0 yenen Karadeniz temsilcisi, ardından oynadığı son 16 maçta kalesini gole kapatamamıştı. Rizespor, Eyüpspor maçıyla bu kötü istatistiği sona erdi. - RİZE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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