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Çaycumaspor, Terakkispor'a Yenildi: Maç Sonucu 1-0

Çaycumaspor, Terakkispor'a Yenildi: Maç Sonucu 1-0
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Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'de Çaycumaspor, kendi sahasında Terakkispor'a 1-0 yenilerek haftayı puan kaybıyla kapadı. Terakkispor, bu galibiyetle puanını 34'e çıkardı.

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'de Çaycumaspor, kendi sahasında konuk ettiği Terakkispor takımına yenik düşerek, maçı kazanan taraf konuk ekip oldu ve skor 1-0 olarak tamamlandı.

Çaycuma stadında oynanan karşılaşmanın hakemleri Ferdi Tatoğlu, Furkan Topalahmetoğlu ve Rıdvan Dalkoz oldu. Maçın gözlemcisi ise Burçin Kınay olurken, 12.'inci haftada Terakkispor geçtiğimiz hafta Karadeniz Ereğli Çiğdemlispor takımını 5-3 yenerek puanını 33'e çıkarmıştı. Yine aynı haftada Çaycumaspor ise kendi sahasında Velioğlu Gelişimspor'u yenerek bu maçtan elde ettiği 3 puanla birlikte 27 puana yükselmişti.

13.'üncü haftada her iki takım sahaya galibiyet parolası için çıktı. Çaycumaspor kalede Talipcan Metintaş, Metehan Mertek, Yuşa Ceylan, Yasin İnanan, Emre Köse, Mehmet Onur Sayın, Mücahit Uzunyer, Barış Turan, Hakan Arslantürk, Onur Kapsız ve Emre Durdu ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Konuk ekip Terakkispor ise, Özcan Ataman, Musa Kaya, Azhan Çakıroğlu, Emre Bakır, Umutcan Akdeniz, Uğurcan Şen, Ruşen Çakmakcı, Tarık Akçan, Hakan Yener, Muhammet Baş ve Ferhat Türkoğlu olarak sahada mücadele eden isimler oldu.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında atak üzerine ataklar yapan her iki takım sahada son derece iyi bir performans sağladı. Kaleleri yoklayan konuk ekip Terakkispor ile ev sahibi takım Çaycumaspor ilk yarının 38.'inci dakikasına kadar karşılaşmayı 0-0 olarak sürdürdü. Dakikalar 38'i gösterdiğinde Terakkispor, Çaycumaspor ceza sahasında yaşadığı pozisyonu 8 numaralı Hakan Yener'in ayağından topu filelere göndererek bu dakikalarla birlikte 1-0 öne geçti. İlk yarının 45 dakikasında lider Terakkispor oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise skor değişmedi ve ikinci 45 dakika da her iki takımdan da gol sesi gelmedi ve maçın orta hakemi Ferdi Tatoğlu 90 dakikalık sürenin ardından 7 dakikalık duraklama dakikalarını gösterse de durum değişmedi ve kazanan taraf Terakkispor oldu ve maç 1-0 olarak konuk takımın galibiyeti ile sona erdi. Bu skor ile birlikte Terakkispor puanını 34'e çıkararak Süper Amatör Lig'de ikinci sırada olmaya devam etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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