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Çaycumaspor DMD Hastası Asaf Ali Özkan'a Galibiyet Hediye Etti

Çaycumaspor DMD Hastası Asaf Ali Özkan'a Galibiyet Hediye Etti
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Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'de Çaycumaspor, Velioğlu Gelişimspor'u 2-1 yenerek galibiyetini DMD hastası Asaf Ali Özkan'a adadı. Maçta heyecan dolu anlar yaşandı ve Çaycumaspor, son dakikada bulduğu golle maçı kazandı.

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'in ikinci devresinde Çaycumaspor bu kez Velioğlu Gelişimspor'un konuğu oldu. Karşılaşma Çaycumaspor'un galibiyeti ile tamamlanırken, galibiyetin sonucu ise DMD hastası Asaf Ali Özkan'a hediye edildi.

Deplasmanlı Süper Amatör Lig'in ikinci yarısında Velioğlu Gelişimspor, Çaycumaspor takımını Çaycuma Çim sahasında ağırladı. Maçta galip gelen taraf Çaycumaspor olurken, Çaycumaspor takımı maç öncesinde DMD hastası Çaycumalı minik Asaf Ali Özkan'ın afişleriyle sahaya çıkarak Asaf Ali Özkan'a hem destek verdi hem de maçın galibiyetini ise armağan etti.

Zafer Kudret Özcan, Mehmet Özekin ve Ümit Akbulut hakem triyosunun yönettiği karşılaşmada gözlemci ise Yaşar Günay oldu. Karşılaşmaya galibiyet parolası için çıkan her iki takım ilk 45 dakika da neredeyse sahada iyi bir performans sergiledi. Çaycumaspor atak üzerine ataklarla rakibine gol atmaya çalışırken, karşılaşmanın ilk yarısının 4.'üncü dakikasında Velioğlu Gelişimspor ceza sahasında yaşanan bir pozisyonda maçın orta hakemi Zafer Kudret Özcan penaltı noktasını gösterdi.

Çaycumaspor takımından 9 forma numaralı Mehmet Onur Sayın penaltı atışını kullandı ancak Velioğlu Gelişimspor kalecisi Bünyamin Saraç iyi bir hamle ile topu kurtararak golü önledi. Bu dakikaların ardından Çaycumaspor aradığı gol şansını bulamadı. İlk yarı her iki takımın sahada oynadığı performansla devam etti, ancak her iki takımdan gol sesi gelmeyince karşılaşma 0-0 eşitlikle kapandı.

İkinci yarıda ise yin sahada adeta fırtına gibi esen her iki takımdan ilk gol sesi Çaycumaspor'dan geldi. Karşılaşmanın 47. dakikasında 5 numaralı kaptan Mert Danışmaz aradığı ve bulduğu pozisyonu goleçevirerek 1-0 öne geçti. Bu dakikalarla birlikte aradan geçen süre zarfında Velioğlu Gelişimspor aradığı golü ve eşitliği 67. dakika da sağladı. Velioğlu Gelişimspor'dan Oktay Demirci eşitliği sağlayan golü rakip Çaycumaspor kalesine gönderdiği topu filede buluşturarak 1-1 beraberlik sağladı.

1-1'lik eşitlikle devam eden karşılaşmada saha içinde oluşan bir pozisyonda, pozisyona itiraz eden ve hakemle kısa bir diyaloğa giren Velioğlu Gelişimspor'dan Sercan Yiğit'e hakem Zafer Kudret Özcan kırmızı kartını göstererek tribünlere gönderdi. Karşılaşmanın sonlarına doğru 1-1 eşitliği bozmak isteyen ve karşılaşmayı galibiyetle tamamlamak için zorlayan Çaycumaspor 87. dakika da bir gol şansı daha buldu ve maçın skorunu belirleyen golü Mücahit Uzunyer'in harika bir hareketiyle topu ağlara gönderdi. Bu dakikalarla birlikte Çaycumaspor 2-1 öne geçti.

Orta sahada yaşanan bir pozisyonda ise orta hakem Zafer Kudre Özcan daha önce sarı karı bulunan Mert Danışmaz'a kırmızı kart gösterdi ve Çaycumaspor sahada 10 kişi kaldı. Maçın son düdüğüyle birlikte kazanan Çaycumaspor oldu ve maç Çaycumaspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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