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Çaycumaspor Deplasmanlı Süper Amatör Lig'de Galip Geldi

Çaycumaspor Deplasmanlı Süper Amatör Lig'de Galip Geldi
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Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'in 1. haftasında Çaycumaspor, Velioğlu Gelişimspor'u 90+3. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada toplamda 2 sarı ve 1 kırmızı kart çıktığı belirtildi.

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'de Çaycumaspor kendi sahasında yine Çaycuma takımlarından Velioğlu Gelişimspor'u konuk etti. Karşılaşma Çaycumaspor'un 1-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

Deplasmanlı Süper Amatör Lig'in 1. haftasında 2024-2025 futbol sezonunun başlamasıyla birlikte ilk müsabakalar gerçekleşti. Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor, kendi sahasında konuk ettiği yine Çaycuma takımlarından olan Velioğlu Gelişimspor'u 90 dakikalık normal sürenin ardından 90+3'de gelen gol ile karşılaşmayı 1-0 tamamladı.

Çaycuma stadında oynanan karşılaşmayı Ahmet Kavşur, Yasin Öztürk ve Ferhat Korum hakem triyosu yönetti. Çaycumaspor sahaya kalede Talipcan Metintaş, Metehan Mertek, Mert Danışmaz, Yasin İnanan, Emre Köse, Emre Durdu, Mücahit Uzunyer, Barış Turan, Hakan Arslantürk, Onur Kapsız ve Mehmet Onur Sayın ilk 11 ile sahaya çıktı.

Velioğlu Gelişimspor ise Sercan Yiğit'in file bekçisiyle, Leventcan Acar, Kerem Sarsık, Alperen Akçelebi, Okay Demirci, Önder Koçaklı, Buğra Koca, Umut Bayraktar, Çağdaş Çatma, Burak Yılmaz ve Alpar Görür ise sahaya çıkan isimler oldu.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında hem ev sahibi takım hem de konuk takım sahada performans gösterdi. Her iki takımda kaleleri yoklamasına rağmen aradığı golü ilk yarıda bulamadı. Orta hakem Ahmet Kavşur ilk yarının son dakikalarında karşılaşmayı 7 dakika uzattı. Ancak bu dakikalarda da Çaycumaspor ve Velioğlu Gelişimspor'dan gol sesi gelmedi ve ilk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda Çaycumaspor ve Velioğlu Gelişimspor takımları sahaya oyuncu değişikliği yaparak çıktı. Karşılaşmanın orta hakemi Ahmet Kavşur, son 45 dakikanın düdüğünü çalmasıyla birlikte yine sahada performans gösteren takımlardan taraftarın desteğiyle de gol sesi gelmedi. Zaman zaman tartışmalarında ardı ardına geldiği karşılaşmada taraftarlar da kendi arasında ağız münakaşasına girmesine rağmen polis ekipleri taraftarları sakinleştirerek duruma el koydu.

90 dakikalık sürenin 0-0'lık eşitlikle devam etmesiyle birlikte karşılaşmanın orta hakemi Ahmet Kavşur 8 dakikalık duraklama dakikalarını gösterdi. Duraklama dakikalarının yaşandığı 90+3'de Çaycumaspor takımı rakip takımın ceza sahasında yaşadığı bir pozisyonda topa sahip oldu ve Çaycumaspor'dan 5 numaralı Mert Danışmaz topu Velioğlu Gelişimspor'un kalesine göndererek 1-0 öne geçti ve bu dakikaların ardından başka bir gol sesi gelmedi.

Son dakikaların girildiği duraklama dakikalarında sahada yaşanan bir pozisyonda Velioğlu Gelişimspor'dan ilk yarıda kaleci olarak oynayan ve sonrasında sakatlanarak yedek kulübesinde bekleyen Sercan Yiğit, pozisyona müdahale etmesiyle birlikte orta hakem Ahmet Kavşur, Sercan Yiğit'e kırmızı kart göstermesiyle birlikte ortam bir müddet gerildi.

İki takımın teknik heyeti ve polis ekipleri tarafından kırmızı kart gören Sercan Yiğit, saha dışına çıkarıldı. Karşılaşma 90+8'de maçın bitiş düdüğü ile sona erdi ve sahadan galip gelen taraf Çaycumaspor oldu. Karşılaşma 1-0'lık Çaycumaspor'un galibiyetiyle tamamlandı. Maç boyunca 2 sarı ve 1 kırmızı kart çıktı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

zonguldak 3-sayfa Çaycuma Futbol Spor

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