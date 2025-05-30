Çay Bahçesinden Şampiyonluğa: Nisagül Büyük Avrupa Şampiyonu

- Çay bahçesinden çıkıp, Avrupa şampiyonu oldu

Karateci Nisagül Büyük, memleketi Artvin'in Hopa ilçesinde büyük coşkuyla karşılandı

ARTVİN - Artvin'de çay bahçesinde çalışıp, antrenman yapan Hopalı Nisagül Büyük, Avrupa karate şampiyonu olarak döndüğü memleketinde büyük coşkuyla karşılandı.

Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kuledibi Mahallesi'nde ailesiyle birlikte köy hayatı sürdüren ve çay tarımıyla uğraşan Nisagül Büyük, Polonya'daki karate turnuvasında büyük başarı kazandı. 24-25 Mayıs tarihlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen 38. Avrupa Kilolu Kategori Kyokushin Karate Şampiyonası'na Türkiye Milli Takımı adına katılan Nisagül Büyük, 65 kg genç kadınlar kategorisinde üstün performans sergileyerek altın madalyanın sahibi oldu. Büyük, hem ülkesine hem de memleketi Artvin'e büyük gurur yaşattı.

Nurcan ve Zeki Büyük çiftinin üç kızından biri olan Nisagül, ailesiyle birlikte çay bahçelerinde çalışıyor. Günün büyük bölümünü tarlada geçiren başarılı sporcu, kalan zamanlarında antrenman yaparak şampiyonluğa hazırlandı. Zorlu yaşam koşullarına rağmen spordan vazgeçmeyen Nisagül Büyük, azmiyle çevresine örnek oldu.

Nisagül'ün yanı sıra kardeşleri Ebrar ve Eslem de karate branşında Türkiye, Balkan ve Kafkas şampiyonlukları elde ederek dikkat çekiyor. Ailenin üç kızı da Kyokushin karate sporuna gönül vererek ülke sporuna önemli katkılar sağlıyor.

Şampiyonluk sonrası memleketi Hopa'ya dönen Nisagül ve takım arkadaşları, mahallede büyük bir coşkuyla karşılandı. Kuledibi Mahallesi'nde yapılan kutlamalarda renkli görüntüler yaşandı, vatandaşlar genç sporcuya yoğun ilgi gösterdi.

Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi Kyokushin Karate Spor Kulübü antrenörleri, kulüp olarak 5 sporcu ile katıldıkları turnuvadan gurur verici sonuçlarla döndüklerini belirtirken, gençlerin azmi ve çalışkanlığıyla geleceğe umutla baktıklarını ifade etti.