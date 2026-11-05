Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çavlu İlköğretim Okulu Yıldız Kız Dart Takımı Manisa şampiyonu oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çavlu İlköğretim Okulu Yıldız Kız Dart Takımı Manisa şampiyonu oldu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Salihli Çavlu Mahallesi'ndeki Çavlu İlköğretim Okulu Yıldız Kız Dart Takımı, Manisa genelinden 9 okulun katıldığı il birinciliğinde şampiyon oldu. Kısıtlı imkanlara rağmen başarı okulda ve mahallede sevinç yarattı; takım Bursa'daki grup müsabakalarında Manisa'yı temsil edecek.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çavlu Mahallesi'nde eğitim veren Çavlu İlköğretim Okulu Yıldız Kız Dart Takımı, Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kız Dart İl Birinciliği Müsabakalarında şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

Manisa genelinden 9 okulun katıldığı müsabakalarda rakipleriyle kıyasıya mücadele eden Çavlu İlköğretim Okulu öğrencileri, sergiledikleri başarılı performansla il birinciliğini elde etti. Kısıtlı imkanlara rağmen elde edilen şampiyonluk, okulda ve Çavlu Mahallesi'nde büyük sevinç yaşattı. Çavlu İlköğretim Okulu, sportif başarılarıyla daha önce de adından söz ettirmişti. Okul, 2015 yılında Yıldız Erkek Voleybol branşında Manisa şampiyonu olmuştu. Yıllar sonra gelen yeni şampiyonlukla okul, spordaki başarısını bir kez daha ortaya koydu. Manisa şampiyonu olan Çavlu İlköğretim Okulu Yıldız Kız Dart Takımı, elde ettiği bu başarıyla Bursa'da düzenlenecek grup müsabakalarında Manisa'yı temsil etmeye hak kazandı.

Çavlulu öğrenciler, Bursa'daki müsabakalarda da başarılı sonuçlar elde ederek Türkiye finallerine katılmayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yere düşen tabanca küçük Melek'i hayattan kopardı! Dayı ile yenge tutuklandı

Evdeki tabanca yere düşmüştü! Yüzünden yaralanan Melek'ten acı haber
Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü

Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyükçekmece'de yol verme kavgası kanlı bitti! Servis şoförü 3 yerinden bıçaklandı

Islanıyorum dedi, bıçağı çekti! Şoför 3 yerinden yaralandı
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde

GS TV sunucusunun yıllar önce Arda için dedikleri yeniden gündemde
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi

Evdeki tartışma katliama döndü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor

Tarihi zafer sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor

Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı

Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı

20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Annesi yürek dağladı
Kadir Ezildi yeni programı Temizlik Benim İşim ile ekranlara dönüyor

Kanal değişti, temizliğe geri dönüyor!