Castrol Ford Team Türkiye, 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sınıfında birinci oldu

Castrol Ford Team Türkiye, 5-7 Aralık tarihlerinde gerçekleşen Kocaeli Rallisi ile 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nı sınıfında zirvede tamamlayarak sezonu noktaladı.

Castrol Ford Team Türkiye, 5-7 Aralık tarihlerinde gerçekleşen Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2025 sezonundaki son yarışı olan Kocaeli Rallisi'nde hem takım olarak hem de bireysel derecelerde başarılı sonuçlara imza attı.

Kocaeli Rallisi ile 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda, Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ikilisi Ford Fiesta Rally3 araçları ile Kocaeli Rallisi'nde Sınıf 3 Birincisi olurken, ikili 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda da Sınıf 3 Birinciliğini elde etti. Bu yıl Ali Türkkan'ın sağ koltuğunda yer alan co-pilotu Oytun Albayrak ise 2025 yılında kariyerinde ilk kez Türkiye Ralli Co-Pilot Şampiyonu unvanını kazanmış oldu. Takımın ikinci ekibi Efehan Yazıcı ve Gürkal Menderes de Türkiye Ralli Şampiyonası sezonunu Sınıf 3 İkincisi olarak tamamladı.

Markalar birincilikleri ve uluslararası başarılar

Castrol Ford Team Türkiye, 2025 yılının başına kadar toplamda 17 kez Türkiye Ralli Markalar ve Takımlar Şampiyonluğunu kazanmış bir ekip olarak 2025 sezonunda da katıldığı 7 yarışın tamamında Markalar Birinciliği kupasını kaldırdı. Uluslararası arenada da Dünya Ralli Şampiyonası'nda Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ile Türkiye'yi temsil eden Castrol Ford Team Türkiye sezonun Yunanistan'daki ayağı olan Akropolis Rallisi'nde Junior WRC zaferini kazandı, bu zafer ile Dünya Ralli Şampiyonası'nın herhangi bir klasmanında yarış kazanan Türk ekip oldu. Sezonun son yarışının son etabına kadar Dünya Şampiyonluğu mücadelesi veren ekip sezonu Junior WRC dünya üçüncüsü olarak tamamladı.

Gelecek hedefler ve yeni projeler

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Murat Bostancı, şunları söyledi: "Takip ettiğimiz sınıflarda lider olduk ve güzel bir sezonu geride bıraktık. Dünya Ralli Şampiyonası'ndan 2025 sezonunda elde ettiğimiz başarılar, markalarımızın ve takımımızın köklü mirasını, gücünü ve sürdürülebilirliğini bir kez daha ortaya koyarken; genç pilotları destekleme ve Türk bayrağını uluslararası arenada daha yukarılara taşıma hedefimize de güç kattı. 2026 sezonunda ise daha büyük hedefler, yeni projeler ve genç yeteneklere yapılan yatırımlarla bu yükselişi kararlılıkla sürdürmeyi amaçlıyoruz." - İSTANBUL