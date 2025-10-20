Haberler

Castrol Ford Team Türkiye, Junior WRC'de Üçüncülükle Sezonu Tamamladı

Castrol Ford Team Türkiye, Junior WRC'de Üçüncülükle Sezonu Tamamladı
Castrol Ford Team Türkiye, 2025 Dünya Ralli Şampiyonası'nda Junior klasmanda üçüncülük elde etti. Ali Türkkan ve co-pilotu Oytun Albayrak, Orta Avrupa Rallisi'nde yaşanan kazaya rağmen bu başarıyı elde etti.

Türkiye'nin önde gelen motor sporları takımlarından Castrol Ford Team Türkiye, 2025 Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) sezonu Junior klasmanda üçüncülükle tamamladı. Ali Türkkan ve co-pilotu Oytun Albayrak, Dünya Ralli Şampiyonası'nın 16-19 Ekim 2025 tarihlerinde Almanya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Orta Avrupa Rallisi'nin son gününün final etabında yaşadıkları talihsiz kazaya rağmen üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Üç ülkenin ortak ev sahipliğinde düzenlenen ve toplam 18 özel etapta koşulan Orta Avrupa Rallisi, üç gün boyunca ralli dünyasının en iyi ekiplerinin heyecan dolu mücadelesine sahne oldu. Asfalt zeminli etaplardaki başarısıyla dikkat çeken Ali Türkkan, bu performansını Orta Avrupa Rallisi'nde de en iyi şekilde kullandı. Ali Türkkan - Oytun Albayrak ikilisi, yarışın başından final etaplarına kadar sergiledikleri yüksek performans ve liderlikle dünyadan ve Türkiye'den ralli tutkunlarının dikkatlerini üzerine çekti.

Castrol Ford Team Türkiye Takım Pilotu Ali Türkkan, "Castrol Ford Team Türkiye olarak sezon boyunca bu zorlu yarışın her etabında şampiyonluk hedefi ile ter döktük. Junior WRC klasmanında, çok iyi hazırlandığımız ve güçlü rakiplerle mücadele ettiğimiz bu yarışta ilk andan itibaren ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladık. Junior WRC tarihinin en çekişmeli sezon finali olan Orta Avrupa Rallisi'nde limitleri zorlayan bir mücadele verdik. Şampiyonluğun sürekli el değiştirdiği son yarışın son etaplarında şampiyonluk için maksimum riski almak gerekiyordu. Bunun sonucunda 17. etapta kaygan bir virajda yaşadığımız talihsiz bir kaza ile yarıştan çekilmek zorunda kaldık. Buna rağmen ülkemize üçüncülük kupasıyla döndüğümüz için gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu yıl elimizden son anda kaçırdığımız şampiyonluğu gelecek sezon yakalama hedefiyle çalışacağız. Bize inanan, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre; Haziran ayında Yunanistan'da düzenlenen Akropolis Rallisi'nde birinci olarak Dünya Ralli Şampiyonası'nda bir klasmanda yarış kazanan ilk Türk ekip olma başarısını gösteren Castrol Ford Team Türkiye ekibi, ağustos ayında da Finlandiya Rallisi'nde üçüncü olarak podyuma çıkmıştı. Ali Türkkan, Junior WRC'de geçen yıl da üçüncü olmuştu.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından, Dünya Ralli Şampiyonası'na yeni pilotlar kazandırmak amacıyla düzenlenen Dünya Gençler Ralli Şampiyonası, Şubat ayında İsveç Rallisi ile başladı ve Orta Avrupa Rallisi ile sona erdi. Orta Avrupa Rallisi, aynı zamanda Dünya Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen 29 yaş altındaki pilotların yarıştığı Dünya Gençler Ralli Şampiyonası olan Junior WRC'nin de final yarışı oldu. - İSTANBUL

