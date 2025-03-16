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Çarşı'dan Beşiktaşlı futbolcuların uykularını kaçıracak hareket

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9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 yenilerek tarihinde bir ilki yaşayan Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, karşılaşmanın ardından çok sert bir açıklama yaptı. Zehir zemberek ifadelerin yer aldığı açıklamada taraftarlar, "Tek isteğimiz, her idmanı Beşiktaş taraftarına açmanız ve bu gevşekleri bize bırakmanız" sözleriyle siyah-beyazlı yönetimden dikkat çeken bir talepte bulundu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan Konyaspor'a 1-0 yenilerek ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı. Tarihinde ilk kez 9 kişi kalan bir rakibe karşı puan alamayan Beşiktaş'ta taraftarlar, skora ve oyuna tepki gösterdi.Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, Konyaspor yenilgisinin ardından sosyal medya üzerinden sert bir açıklama yayınlandı.

"BU GEVŞEKLERİ BİZE BIRAKIN"

Açıklama şu ifadeler yer aldı;

"TOPÇULAR, çok şey kaybettiniz… Kaybettiğiniz sadece 3 puan değil. Ruhunuzu, futbol geçmişinizi, futbol refleksinizi ve en önemlisi de sorumluluk duygunuzu, samimiyetinizi kaybettiniz. Kendinize saygınızı kaybettiniz.

Bizimle olan bağınızı kaybettiniz.

Duygularınızı kaybettiniz, işinizi iyi yapmıyorsunuz. Mücadele yok, futbol zekası yok, sorumluluk yok.

Hey gevşekler, aldığınız ücretin karşılığını vermediniz, vermiyorsunuz. Formanızı hakkıyla taşıyamadınız, bu formayı hiç hak etmediniz.

Futbol özürlüleri…

Sorun ne?

Sorun nerede?

Sorun kimde?

Yönetimler değişti, teknik ekipler değişti ama siz değişmediniz. Planınız ne? Amacınız ne? İstediğiniz ne?

Beşiktaş Yönetimi'nden tek isteğimiz, her idmanı BEŞİKTAŞ taraftarına açmanız ve bu gevşekleri bize bırakmanız."

Çarşı'dan Beşiktaşlı futbolcuların uykularını kaçıracak hareket
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Falezlerin ucuna oturup kendini kesti
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıShef :

Çarşı az bile yazmış. 27. dakikada 10 kişi kalan ve daha sonra 64. dakikada da 9 kişi kalan bir takıma yenilmek neyin nesi ya. Beşiktaş bu yaa. Kesinlikle bir temizlik yapılması gerekiyor, gerekirse başkan dahil.

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Derbiye daha iki hafta var ama Salıncakçıları daha şimdiden büyük bir korku sarmış. Sanmayın ki mağlubiyete üzüldüler onların tek derdi GS. GS yi yensinler ligdeki tüm maçları kaybetmeye razılar cidden öyle. Eğer 5-0 lık maçtaki gibi oyunlar, hileler dönmezse Galatasaray onları evire çevire yenecek.Son 5 lig maçının 4 ünü GS kazandı.Galatasaray ın jk den güçlü olduğunu herkes biliyor. Galatasaray yeter ki ciddiyetle oynasın havada karada suda her yerde yener bu salıncakçıları ;) ;) ;)

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