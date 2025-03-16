Çarşı'dan Beşiktaşlı futbolcuların uykularını kaçıracak hareket

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan Konyaspor'a 1-0 yenilerek ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı. Tarihinde ilk kez 9 kişi kalan bir rakibe karşı puan alamayan Beşiktaş'ta taraftarlar, skora ve oyuna tepki gösterdi.Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, Konyaspor yenilgisinin ardından sosyal medya üzerinden sert bir açıklama yayınlandı.

"BU GEVŞEKLERİ BİZE BIRAKIN"

Açıklama şu ifadeler yer aldı;

"TOPÇULAR, çok şey kaybettiniz… Kaybettiğiniz sadece 3 puan değil. Ruhunuzu, futbol geçmişinizi, futbol refleksinizi ve en önemlisi de sorumluluk duygunuzu, samimiyetinizi kaybettiniz. Kendinize saygınızı kaybettiniz.

Bizimle olan bağınızı kaybettiniz.

Duygularınızı kaybettiniz, işinizi iyi yapmıyorsunuz. Mücadele yok, futbol zekası yok, sorumluluk yok.

Hey gevşekler, aldığınız ücretin karşılığını vermediniz, vermiyorsunuz. Formanızı hakkıyla taşıyamadınız, bu formayı hiç hak etmediniz.

Futbol özürlüleri…

Sorun ne?

Sorun nerede?

Sorun kimde?

Yönetimler değişti, teknik ekipler değişti ama siz değişmediniz. Planınız ne? Amacınız ne? İstediğiniz ne?

Beşiktaş Yönetimi'nden tek isteğimiz, her idmanı BEŞİKTAŞ taraftarına açmanız ve bu gevşekleri bize bırakmanız."