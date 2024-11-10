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Çarşamba Belediyesi Spor Kulübü, 2024 Softbol Türkiye Şampiyonu Oldu

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2024 Softbol Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Çarşamba Belediyesi Spor Kulübü, finalde İznik Belediyesi'ni yenerek birinciliği elde etti. Turnuva, Ankara'da 6 takımın katılımıyla gerçekleşti.

2024 Softbol Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Çarşamba Belediyesi Spor Kulübü, birinciliği elde etti.

Ankara'da gerçekleştirilen şampiyonaya 6 takım katıldı. Pursaklar Saray Stadı'nda yapılan organizasyonun final müsabakasında Çarşamba Belediyesi Spor Kulübü, İznik Belediyesi Spor Kulübü'nü yenerek şampiyonluğa ulaştı. Kupada üçüncü ise ASSAD Spor Kulübü oldu.

Takımlara ödüllerini Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, asbaşkanlar Hüseyin Kuriş ve Engin Kömürcü ile Pursaklar Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Harun Öztürk takdim etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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