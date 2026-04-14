Gana A Milli Futbol Takımı'nın başına Carlos Queiroz getirildi

Gana A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Carlos Queiroz getirildi. Queiroz, 2026 FIFA Dünya Kupası için Gana'nın hazırlıklarını yönetecek. Gana, turnuvadaki ilk maçında 17 Haziran 2026'da Panama ile karşılaşacak.

Gana Futbol Federasyonu (GFA) İcra Kurulundan yapılan açıklamada, tüm paydaşlarla yürütülen çalışmalar sonucunda, Gana A Milli Futbol Takımı'nın başına deneyimli teknik direktör Queiroz'un getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, daha önce Real Madrid, Manchester United, Portekiz Milli Takımı ve İran Milli Takımı'nda görev yapan Queiroz'un, Gana'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kampanyasını yöneteceği belirtildi.

Queiroz'un, 11 Haziran 2026'da 2026 FIFA Dünya Kupası ile başlayacak turnuva öncesinde hazırlıkları yürüteceği bildirildi.

Gana, turnuvadaki ilk grup maçında 17 Haziran 2026'da Panama ile Toronto'da karşılaşacak, diğer grup maçlarında ise İngiltere ve Hırvatistan ile mücadele edecek.

Gana, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına 72 gün kala Gana Milli Takım Teknik Direktörü Otto Addo'yu görevden almıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu
