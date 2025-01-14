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Çapraz bağları koptu: Dünyaca ünlü yıldız sezonu kapattı

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Arsenal'in Brezilyalı golcüsü Gabriel Jesus, Manchester United ile oynanan FA Cup maçında sakatlanmıştı. İngiliz ekibi, 27 yaşındaki forvetin sol diz ön çapraz bağlarının koptuğunu ve oyuncunun ameliyat edileceğini duyurdu. Jesus, bu sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı.

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. turunda Arsenal ile Manchester United'ın karşılaştığı maçta sakatlık geçiren Gabriel Jesus'tan kötü haber geldi.

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU, SEZONU KAPATTI

Arsenal, Gabriel Jesus'un sol diz ön çapraz bağlarının koptuğunu ve oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı. 27 yaşındaki Brezilyalı golcünün, bu sakatlığının ardından sezonu kapattığı belirtildi.

Çapraz bağları koptu: Dünyaca ünlü yıldız sezonu kapattı

ALTAY, MAÇA DAMGA VURMUŞTU

Manchester United, normal süresi 1-1 biten FA Cup 3. Tur maçında Arsenal'i penaltı atışları sonucunda eledi. Machester temsilcisinde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli kalecimiz Altay Bayındır, maç sırasında Ödegaard'ın, seri penaltı vuruşları sırasında ise Havertz'in penaltısında gole izin vermeyerek takımına turu getiren isim oldu. Çıkardığı penaltıların yanı sıra kritik kurtarışlarıyla da dikkat çeken Altay, maçın adamı seçildi.

Çapraz bağları koptu: Dünyaca ünlü yıldız sezonu kapattı

JESUS'UN SEZON PERFORMANSI

Gabriel Jesus, bu sezon Arsenal formasıyla 27 maça çıktı. Jesus, bu karşılaşmada 7 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı forvetin İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Çapraz bağları koptu: Dünyaca ünlü yıldız sezonu kapattı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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