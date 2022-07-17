Canlı yayına damga vuran an! Üzerine pano devrilen Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao neye uğradığını şaşırdı

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Flamengo'dan transfer edilen Willian Arao basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu açıklamalarda bulunduğu sırada küçük bir de kaza atlattı.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞADI

Fenerbahçe'nin Flamengo'dan kadrosuna kattığı Willian Arao, açık havada düzenlediği basın toplantısında reklam panosunun azizliğine uğradı. Brezilyalı futbolcunun üzerine devrilen reklam panosu son anda tutulurken, Arao kısa süreli panik yaşadı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi yaşananların ardından gülerek açıklamalarını yapmaya devam etti.

Willian Arao'nun açıklamaları şöyle:

"BASKI ALTINDA OYNAMAYA ALIŞIĞIM"

"8 ay Barcelona'da deneme antrenmanlarına çıkmıştım. Jorge Jesus, gelmeden önce bana benden beklentilerinden ve takımın hedeflerinden bahsetti. Hiç şüphe yok ki Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük takımı ve en çok şampiyon olan takımı. Gelmeden önce Alex ve Aurelio ile konuştum. Baskı altında oynamaya alışığım. Umarım derbileri ve bütün maçları kazanıp şampiyon oluruz.

"ŞU ANDA TAKIM GAYET İYİ SEVİYEDE"

Jorge Jesus'u çok iyi tanıyorum ve oyunculardan ne beklediğini biliyorum. Oyunculardan hep yüksek konsantrasyon ister. En iyi seviyemizde ne zaman oluruz bilmiyorum ancak şu anda takım gayet iyi seviyede.

"BEN BURADA KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM"

Çok heyecanlı ve mutluyum. Çok iyi karşılandım. Önümüzdeki günlerde ailem de gelince daha da mutlu olacağım. Şu anda ev bakıyorum. Ancak ben burada kendimi evimde hissediyorum.

"JESUS, BENİ GENELDE ÖN LİBERO OYNATIR"

Brezilya'da ön libero pozisyonunda oynuyordum ancak savunmada da oynayabilirim. En iyi performansımı ön liberoda gösterdim ancak hocamız beni nerede oynatırsa en iyi performansımı vermeye çalışırım. Jesus beni genelde ön libero oynatır.

"İYİ PAS YÜZDESİ YAKALAMAYA ÇALIŞAN BİR OYUNCUYUM"

Ben oyunu kontrol etmek için elimden geleni yapmaya çalışan, iyi pas yüzdesi yakalamaya çalışan ve kademelere iyi girmeye çalışan bir oyuncuyum.

"BANA YAPILAN YATIRIMIN KARŞILIĞINI VERMEK İSTİYORUM"

Türk kültürünü yavaş yavaş öğrenmeye çalışacağım. 'Günaydın' demeyi şimdiden öğrendim. Umarım ben de Alex, Carlos, Aurelio gibi bu kulübün tarihine geçerim. Bana yapılan yatırımın karşılığını vermek istiyorum. Brezilya'da 5 numarayı ön liberolar giyer. 5 numara giymemin özel bir sebebi yok.

"GUSTAVO, BANA ÇOK YARDIMCI OLDU"

Luiz Gustavo da pas konusunda başarılı, markajda agresif bir isim, tıpkı benim gibi. Ancak bunlar benim konuşmam gereken konular değil. Gustavo, geldiğimden bu yana bana çok yardımcı oldu."

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