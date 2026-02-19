Haberler

Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı

Kış Olimpiyatları'nda görev yapan bir muhabir, alkollü çıktığı canlı yayında söyledikleri ve tavırlarıyla gündem oldu. Kameramanı İguana'ya benzeten muhabir, karların üzerine yatarak ''Kar meleği'' yaptı. Bu anların sosyal medyada hızla yayılmasının ardından harekete geçen muhabir, yayından önce alkol aldığını itiraf ederek "İçmemeliydim" diyerek izleyicilerden özür diledi.

  • Avustralyalı gazeteci Danika Mason, Milano Cortina Kış Olimpiyatları'nda canlı yayına alkol alarak çıktı.
  • Mason, canlı yayında kameramanı 'Donmuş İguana'ya benzetti ve 'Kar meleği' hareketi yaptı.
  • Mason, yayından önce alkol aldığını itiraf ederek 'İçmemeliydim' dedi ve izleyicilerden özür diledi.

Milano Cortina Kış Olimpiyatları'nda görev yapan Avustralyalı gazeteci Danika Mason, canlı yayındaki halleriyle dünya gündemine oturdu.

CANLI YAYINA ALKOLLÜ ÇIKTI

Avustralya'da yayın yapan bir televizyon kanalına bağlanan muhabirin yayın esnasındaki kendini bilmez halleri ve sözlerini toparlayamaması üzerine yayına alkol alarak çıktığı anlaşıldı.

KAMERAMANA 'İGUANA' BENZETMESİ YAPTI

Soğuk havada yayın yapmaya devam eden kadın muhabir, konuşması sırasında cümleleri karıştırmaya devam ederken, karşısındaki kameramanı da 'Donmuş İguana"ya benzetti. Ardından arkasındaki kar yığınına uzanan muhabir, eliyle 'Kar meleği' hareketini yaptı.

'İÇMEMELİYDİM' DİYEREK ÖZÜR DİLEDİ

Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olurken, Mason sessizliğini bozdu. Gelen tepkileri anlayışla karşıladığını belirten muhabir, yayından önce alkol aldığını itiraf ederek 'İçmemeliydim' dedi ve izleyicilerden özür diledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
