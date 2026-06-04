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Futbol ve Basketbol Federasyonlarından Canlı Açıklamalar

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz'ın açıklamalarını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz'ın açıklamalarını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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