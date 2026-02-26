Haberler

Okan Buruk'un Açıklamaları Canlı Yayında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, DHA Feed2 üzerinden canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Takımın performansı, gelecek maçlar ve hedefleri hakkında bilgi veren Buruk, izleyicilerin sorularını da yanıtladı. Taraftarların ilgisini çeken bu yayında, Buruk'un futbol felsefesi ve Galatasaray'ın geleceğine dair görüşleri merak konusu oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarını DHA Feed2'den CANLI yayınlamaktayız.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı

Öldük öldük dirildik! Galatasaray son 16'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu

Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı

Okuldaki teneffüs ziline tepki gösteren vatandaşa gözaltı
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti

Açılan formayı görünce, konuşmasını böyle kesti
Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu

Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
8 kollu ahtapot! Torino'da Uğurcan Çakır rüzgarı

Torino'da gecenin kahramanı! İşte yaptığı kurtarış sayısı
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz