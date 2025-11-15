A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın Maç Sonu Açıklamaları CANLI Yayında
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçın ardından DHA Feed 2'de canlı olarak açıklamalarda bulunuyor. Futbolseverler, başarılı teknik adamın yorumlarını ve takımın performansına dair değerlendirmelerini takip edebilirler. Canlı yayında Montella'nın önemli bilgiler paylaşması bekleniyor.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın maç sonu açıklamalarını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor