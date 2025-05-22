Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Etnospor Kültür Festivali'nde Açıklamalarda Bulundu
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 7'nci Etnospor Kültür Festivali'nde önemli açıklamalar yaptı. Etkinlikte sporun ve kültürün bir arada kutlandığına dikkat çeken Bakan Bak, Etnospor'un geleneksel değerleri yaşatmada oynadığı rolü vurguladı. Canlı yayın ekibimiz, Bakan'ın konuşmalarını DHA Feed 2 üzerinden izleyicilere aktarmaktadır.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın 7'nci Etnospor Kültür Festivali'ndeki açıklamalarını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor