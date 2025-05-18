Galatasaraylı Taraftarlar Kızılay Güvenpark'ta Şampiyonluğu Kutluyor
Ankara'nın Kızılay Güvenpark'ında Galatasaray futbol takımının şampiyonluk kutlamaları başladı. Taraftarlar, galibiyetin sevincini doyasıya yaşıyor. DHA FEED 2'den canlı yayınlanan bu coşkulu anlar, sarı-kırmızılıların zaferini kutlayan yüzlerce taraftarın enerjisiyle dolup taşıyor.
Ankara'daki Kızılay Güvenpark'ta Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk coşkusunu DHA FEED 2'den CANLI yayımlamaktayız.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor