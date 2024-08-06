Canlı anlatım! Kıran kırana maçta son dakika golü

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor. Hainaut Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30 başlayan müsabakayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetiyor. Kovacs'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapıyor. Mücadele Exxen'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Lille: Chevalier, Tiago Santos, Diakite, Alexsandro, Meunier, Andre, Angel Gomes, Gudmundsson, Cabella, Haraldsson, David.

Fenerbahçe : Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Çağlar, Mert Müldür, İsmail, Krunic, Szymanski, Tadic, Saint, Maximin, Dzeko.

CANLI ANLATIM

90+3 GOL! Lille 2-1 Fenerbahçe

87' Lille'de Tiago Santos'un yerine Osame Sahraoui oyuna girdi.

86' Angel Gomes'in ceza sahası içindeki Edon Zhegrova'ya çıkarttığı top doğrudan dışarıya gitti.

85' Fenerbahçe'de Krunic'in yerine Alexander Djiku oyuna dahil oldu.

84' Karşılaşmada son dakikalar oynanıyor.

83' Sağ kanat taç çizgisine yerde kalan Youssef En-Nesyri faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

82' Edon Zhegrova'nun sağ kanattan yaptığı ortada Tiago Santos istediği gibi topa dokunamadı.

81' Fenerbahçe galibiyet golü için baskısını artırdı.

80' İrfan Can Kahveci direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleciyi çaresiz bıraktı. Üst köşeye giden top ağlarla buluşuyor. Bravo İrfan Can!

80' İrfan Can Kahveci direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleciyi çaresiz bıraktı. Üst köşeye giden top ağlarla buluşuyor. Bravo İrfan Can!

79' GOOOLLL! Lille 1-1 Fenerbahçe

77' Dominik Livakovic'in uzun topunda Dzeko topu rakibinden kurtaramadı. Alexsandro Ribeiro topu kalecisine gönderdi.

76' Temsilcimiz pas yaparak rakip yarı sahada boşluk arıyor.

75' Karşılaşmada son 15 dakikalık dilime girildi.

74' Bu kez yerde kalan İrfan Can Kahveci oldu. Hakem Kovacs, Gabriel Gudmundsson'u uyarıyor.

73' Lille'de orta alanda Benjamin Andre yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyuna davet edildi.

72' Lille'de direkt kaleye kullanılan serbest vuruşta Angel Gomes'in şutu kalenin yanından dışarıya gitti.

71' Lille'de Hakon Arnar Haraldsson ve Jonathan David oyundan çıktı. Bayo ile Edon Zhegrova oyuna girdi.

70' Fenerbahçe'de Tadic ve Allan Saint-Maximin oyundan alınırken İrfan Can Kahveci ile Oğuz Aydın oyuna girdi.

69' Tek paslarla gelen Lille'de Remy Cabella ceza sahası içindeki Jonathan David'e pasını verdi. David topu istediği gibi kontrol edemeyince Çağlar araya girerek topu uzaklaştıdı.

68' Lille ikinci yarıda hızlı hücumlarla tehlike yaratmak istiyor.

67' Dzeko'nun pasında topu alan Allan Saint-Maximin Syzmanski'yi düşündü fakat top Sebastian Szymanski'nin uzağında kaldı.

65' Dusan Tadic'in ceza sahası içine kullandığı köşe vuruşunda Çağlar Söyüncü kafa vuruşunu gerçekleştiremedi.

64' HARİKASIN LIVAKOVIC! Remy Cabella'nın son çizgiden ortasında Hakon Arnar Haraldsson'un kafa vuruşunu Livakovic kurtardı.

63' Sebastian Szymanski'nin tek topta Dzeko'ya düşüncesi Boşnak yıldız topla buluşamadı.

61' Riberio'nun tedavisinin ardından oyun yeniden başladı ancak Alexsandro Ribeiro kendisini tekrardan yere bıraktı.

60' Lille'de sakatlık geçiren Alexsandro Ribeiro için sağlık görevlileri oyuna davet edildi.

59' Allan Saint-Maximin'in savunma arkasına yüksek topunda top Dzeko'ya geçmedi.

58' Angel Gomes'in penaltı noktası üzerine ortasında Bafode Diakite bomboş pozisyonda kafa vuruşu yaptı. Top Livakovic'in bakışları arasından yandan dışarıya gitti.

55' İkinci yarıda ilk 10 dakikalık bölümde GOL sesi çıkmadı.

50' YİNE OLMADI! Çağlar'ın uzun topunda Allan Saint-Maximin'in aşırtma vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu tekrar Maximin tamamladı ancak savunma gole izin vermedi.

47' KALECİ! Temsilcimizin rakip ceza sahası içinde kaptığı topta Allan Saint-Maximin soluna çekip kaleye vurdu. Chevalier topu son anda kurtardı.

46' Lille- Fenerbahçe maçında ikinci yarı başladı.

İ.Y. Lille 1-0 Fenerbahçe

45+1' Bu dakikalarda tansiyon yükseldi. Ferdi Kadıoğlu ve Tiago Santos tartışma sonucu sarı kart gördü.

45' İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

44' Angel Gomes'in kullandığı köşe vuruşunda arka direğe seken top Jonathan David'in önünde kaldı. David kalenin dibinden şutunda isabeti bulamadı.

41' Allan Saint-Maximin'in müdahalesi sonucu Remy Cabella kendi yarı sahasında sakatlık yaşıyor. Sağlık görevlileri tekrar oyun alanında.

40' İKİ HAMLEDE! Szymanski'nin direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta Lucas Chevalier topu iki hamlede zorlukla kontrol etti.

38' Mert Müldür'ün sağ kanattan ortasında top rakibinin eline çarptı. Fenerbahçe tehlikeli noktadan serbest vuruş kullanacak.

36' Remy Cabella'nın arka direğe ortasında Bafode Diakite'nin kafa vuruşunu Livakovic şık bir şekilde kurtardı.

35' Sebastian Szymanski'nin ceza sahası içine kestiği topta Dzeko ve Çağlar topa dokunamadı. Aut.

32' Baskısını artıran Fenerbahçe'de sol çaprazda topu alan Dzeko'nun şutu kaleyi bulmadı.

31' OLMADI! İsmail Yüksek kaptığı topta Dzeko'yu karşı karşıya bırakan pası yolladı. Dzeko kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Chevalier'i geçemedi.

27' LIVAKOVIC! Gabriel Gudmundsson'un uzaktan şutunda Livakovic klas bir kurtarışla gole izin vermedi.

25' Meunier'in kaleye şutunda topa ayak koyan David bekletmeden kaleyi düşündü. Topun önüne yatan Çağlar topun geçmesini engelledi.

22' Milli oyuncumuz İsmail Yüksek oyuna devam edebilecek. Oyun yeniden başladı.

21' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyunda.

21' 'Pasla kullanılan kornerin devamında Ferdi Kadıoğlu'nun arka direğe ortasını kaleci Lucas Chevalier kontrol etti.

20' Merkezde topu alan Szymanski'nin kaleye şutu savunmadan kornere gitti.

15' Lille'de boş pozisyonda kalan Remy Cabella'nın uzaktan denemesi Livakovic'te kaldı.

13' Sağ kanattan ceza sahası içine giren Tiago Santos'un kale önüne çevirdiği topta Jayden Oosterwolde'ye çarpan top ağlara gitti.

12' GOL! Lille 1-0 Fenerbahçe

10' Hakeme itirazlarda bulunan Jose Mourinho da sarı kart gördü.

9' Temsilcimizde Edin Dzeko sarı kart gördü.

8' LIVAKOVIC! Sağ kanattan merkeze çevrilen topta Tiago Santos'un köşeye şutunda Livakovic topu çıkardı.

6' OLMADI! Krunic'in ceza sahası içindeki Dzeko'ya pasında Boşnak golcü sol ayağıyla kaleyi denedi. Top kaleyi bulmadı.

5' Allan Saint-Maximin'in hızlı getirdiği topta Tadic ceza sahası içine ortaladı. Top savunmadan Dzeko'ya geçmedi. Temsilcimiz mutlak şanstan yararlanamadı.

1' Lille-Fenerbahçe maçı başladı.